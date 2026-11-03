Taylor Swift wollte niemandem den Pixar-Song wegschnappen

Taylor Swift (36) wollte bei der Arbeit mit Pixar keinen Künstlern den Weg versperren. Das erzählte die Sängerin zumindest nach einem Sonderscreening von "Toy Story 5". Bei einer Fragerunde sprach sie zusammen mit Regisseur Andrew Stanton darüber, wie lange es gedauert hatte, bis der Titel entstanden war. Zunächst hatte Taylor keine Zeit für das Projekt. Erst einige Monate später konnte sie dem Projekt verbindlich zusagen. Zwischenzeitlich erkundigte sie sich immer wieder, ob Pixar sich doch für jemand anderen entschieden hatte. Laut Billboard hatte die Sängerin eine klare Begründung: "Ich möchte niemanden aus diesem Projekt drängen, den ihr nach mir kontaktiert habt. Ich verstehe das, aber so etwas mache ich nicht." Doch der Regisseur wartete auf Taylor und diese schrieb letztlich "I Knew It, I Knew You" für den Animationsfilm.

Andrew wiederum betonte, dass für ihn nie jemand anderes infrage gekommen war. "Nichts anderes ergab Sinn", machte der Regisseur deutlich. Mit dieser Entscheidung wich er jedoch von der Pixartradition ab: Seit dem ersten Teil aus dem Jahr 1995 hatte Randy Newman den Sound der Filmreihe geprägt. Doch Andrews Ziel war es, bei "Toy Story 5" musikalisch neue Wege zu gehen. Für Andrew stand fest: Wenn Taylor nicht kann, verpflichtet er auch keinen anderen Musiker. Dann sollte der Film eben ohne eigens geschriebenen Song für den Abspann auskommen. Zusätzlich hatte ein Produzent von "Toy Story 5" der Anfrage noch eine persönliche Note verliehen. Er schrieb Taylor einen persönlichen Brief und bat sie darin, den Song für den Pixarfilm zu komponieren.

Das Warten hat sich offenbar gelohnt: "I Knew It, I Knew You" schaffte es nicht nur an die Spitze der US-Charts, sondern stellte laut Billboard auch gleich mehrere Rekorde auf. Der Song landete später auf Platz eins der Billboard Hot 100. Mittlerweile wird der Song sogar als möglicher Kandidat für einen Oscar gehandelt. Taylors Fans konnten "I Knew It, I Knew You" auch schon live erleben. Im Sommer sang Taylor den Titel bei "The Icon Session". Im Oktober präsentierte sie ihn dann bei der Gala des Academy Museum. Doch nicht nur Filmgeschichten lieferten Taylor Stoff für neue Songs. Auch ihre Beziehung zu Travis Kelce (37) hatte längst Spuren in ihrer Musik hinterlassen. Besonders deutlich wurde das bei "Opalite".

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Getty Images Taylor Swift, Sängerin

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York

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