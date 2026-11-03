Herzogin Meghan erwägt offenbar eine Rückkehr in die USA

Herzogin Meghan (45) zieht es offenbar schon wieder zurück nach Kalifornien. Wie Radaronline berichtet, denkt die frühere Schauspielerin über einen dauerhaften Abschied aus Großbritannien nach, um gemeinsam mit Prinz Harry (42) wieder in den USA Fuß zu fassen. Dabei hatte das Paar erst gegen Ende des Sommers nach einer sechsjährigen Etappe in Amerika den Neuanfang in England gewagt. Das Einleben im Heimatland ihres Ehemanns soll sich für Meghan aber als echte Nervenprobe herausgestellt haben, da sie laut Medienberichten von massivem Heimweh geplagt wird. Die Herzogin vermisse nicht nur das vertraute Eigenheim in Kalifornien und ihren Freundeskreis, sondern ganz besonders ihre Mutter Doria Ragland. Zu allem Überfluss setze ihr die kühle Haltung der lokalen Bevölkerung zu, die Meghans Ankunft von Beginn an mit großer Skepsis beäugt haben soll.

Dabei war Meghan ursprünglich mit großen Erwartungen nach England zurückgekehrt, wie ein Insider behauptet: "Meghan ging mit der Überzeugung an die Sache heran, dass eine Rückkehr nach Großbritannien der Familie die Chance auf ein neues Kapitel geben könnte. Doch die Realität war offenbar deutlich schwieriger, als sie erwartet hatte. Kalifornien steht für all das, was sie mit dem Gefühl verbindet, zu Hause, unabhängig und geborgen zu sein." Schwer getroffen habe die Herzogin vor allem die Erfahrung, bereits vor dem ersten persönlichen Kontakt von den Anwohnern abgestempelt worden zu sein. So sollen in einem örtlichen Pub abfällige Worte über ihre Präsenz gefallen sein. Um dem enormen Druck vorerst zu entfliehen, sollen Meghan und Harry spontan die Koffer gepackt haben: Gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet seien sie ins Ausland gereist.

Vor ihrer Rückkehr auf die britische Insel verbrachte die vierköpfige Familie sechs Jahre in Kalifornien, wo sie sich ein geschütztes Leben abseits der royalen Pflichten aufgebaut hatte. In den USA schufen sich Meghan und Harry ein persönliches Refugium, das ihr soziales Umfeld sowie Meghans engste Vertraute beherbergt. Auch Meghans Mutter Doria lebt dort, zu der die Herzogin eine innige Verbindung pflegt. Dementsprechend überraschend kam der damalige Entschluss zur Rückreise nach England, schließlich gilt das Verhältnis zwischen Harry, seinem Vater König Charles (77) und den übrigen Royals nach wie vor als stark belastet. Ob die Koffer nun tatsächlich erneut gepackt werden, bleibt vorerst offen, da es bislang keine offizielle Bestätigung für die Umzugspläne gibt. Laut Radaronline befindet sich Meghan aktuell lediglich im Entscheidungsprozess, während sich beide bislang nicht zu den Gerüchten geäußert haben.

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Imago Herzogin Meghan im September 2022 in London

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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