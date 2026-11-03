Leigh-Anne Pinnock fühlte sich zu Babynews gedrängt

Leigh-Anne Pinnock (35) fühlte sich im Hinblick auf die Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft offenbar unter Druck gesetzt. Im Interview mit Glamour schilderte die Sängerin, warum sie die Babynews im Juli mit der Öffentlichkeit teilte. Die Ehefrau von Fußballer Andre Gray (35) hätte die Neuigkeit zunächst lieber für sich behalten, schließlich sei eine Schwangerschaft für sie eine sehr persönliche Angelegenheit. Zeitgleich wollte Leigh-Anne verhindern, dass andere ihr diese Entscheidung vorwegnehmen. Ihr war wichtig, selbst zu bestimmen, wann und auf welche Weise die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangt. "Es ist etwas so Persönliches. Es ist deine Sache, und ich wollte nicht, dass andere Leute darüber spekulieren. Ich wollte, dass dieser Moment von mir ausgeht. Ich fühlte mich ein wenig unter Druck gesetzt, was ärgerlich ist, denn so sollte man sich nicht fühlen", erklärte die Little-Mix-Sängerin im Gespräch.

Leigh-Anne und Andre sind bereits Eltern von Zwillingstöchtern. Mit dem anstehenden Nachwuchs wird aus dem Viererhaushalt eine fünfköpfige Familie. Ihr engster Kreis gibt ihr viel Halt, zugleich beschäftigt sie, wie sich der gemeinsame Alltag mit drei Kindern verändern wird. "Ich habe eine wundervolle, großartige Familie. Sie ist so etwas wie mein sicherer Ort. Jetzt, da ich ein weiteres Baby erwarte, frage ich mich natürlich: Wie wird diese Dynamik mit drei Kindern sein?", verriet Leigh-Anne. Doch trotz ihrer Gedanken über die neue Situation überwiegt bei der Musikerin die Vorfreude. Besonders freue sie sich auf ihre weiter wachsende Familie und darauf, das Baby auf der Welt willkommen zu heißen. Wann genau ihr drittes Kind zur Welt kommen soll, ist noch unbekannt.

Leigh-Anne und Andre sind seit 2023 verheiratet. Drei Jahre zuvor hatten sich die beiden verlobt. Zusammen haben die beiden neben dem ungeborenen Baby ihre Zwillingstöchter. Die zwei Mädchen kamen vor der Hochzeit ihrer Eltern zur Welt. Ihre Schwangerschaft hatte die Sängerin mit einem Video auf Instagram offiziell gemacht. Der Clip zeigte die Sängerin in einem Aufnahmestudio. Für die musikalische Untermalung wählte sie ihren neuen Song "Heaven". So verband die Sängerin die persönliche Neuigkeit mit einem Einblick in ihre Musik.

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Oktober 2026

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Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Dezember 2024

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