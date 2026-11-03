Amira Aly meldet sich nach Geburt erstmals selbst zu Wort

Amira Aly (34) meldet sich zurück, und zwar direkt aus dem Wochenbett. Vor Kurzem haben die Moderatorin und ihr Partner Christian Düren (36) ihre gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt. Jetzt hat sich die frischgebackene Mama zum ersten Mal selbst an ihre Fans gewandt. In ihrer Instagram-Story sprach sie in die Kamera und erzählte, wie es ihr und dem Baby geht. Die gute Nachricht gleich vorweg: "Hallo, hier bin ich und mir geht's gut", sagte Amira. Abgesehen von ein paar kleineren Beschwerden sei sie wohlauf. Auch über ihre Tochter hatte Amira nur Positives zu berichten: Die Kleine sei gesund und bislang ausgesprochen ruhig. Das Baby verschlafe einen Großteil des Tages und komme derzeit sogar nachts gut zur Ruhe. Zu früh freuen wollte sich die Dreifachmama allerdings nicht. Sie gab zu bedenken, dass ihre Tochter erst etwa eine Woche alt sei. Ihr Rhythmus könne sich in der kommenden Zeit also noch verändern.

So entspannt wie ihr Nachwuchs hatte es Amira in den ersten Tagen allerdings nicht. Körperlich sei der Start ins Leben mit Baby wieder anstrengend gewesen. Vor allem der Milcheinschuss und das erste Stillen hätten ihr ganz schön zugesetzt. "Oh, wie schmerzhaft der Anfang vom Stillen ist. Ich hab es vergessen", gab die Dreifachmama in ihrer Story offen zu. Stillbeschwerden kannte sie bereits von ihren anderen Kindern. Um die Schmerzen erträglicher zu machen, habe sie verschiedene Positionen getestet und ihre Tochter nach eigenen Worten "360 Grad" angelegt. Am besten habe dabei das sogenannte Plankstillen geholfen. Inzwischen glaubt Amira, die schlimmste Phase hinter sich zu haben. Ein Produkt hob sie in diesem Zusammenhang besonders hervor: Eine weiche Beinwellsalbe habe ihr beim Stillen gute Dienste geleistet, schwärmte sie.

Die erste Zeit mit ihrer Tochter verbringt Amira zurückgezogen in den eigenen vier Wänden. Draußen sei sie bislang noch gar nicht gewesen, erzählte sie. Bis auf einen einzigen Besuch der Familie habe sie auch niemanden empfangen. Stattdessen kuschelt sie mit ihrer Kleinen im Bett und genießt die Ruhe. Zu Hause werde sie bekocht und verwöhnt. Ihr bisheriges Wochenbett findet sie deshalb sehr schön. Für Amira ist die Kleine das dritte Kind und das erste mit Christian. Aus ihrer früheren Beziehung mit Oliver Pocher (48) hat sie schon zwei Söhne. Die beiden waren als Babys aber unruhiger, so erinnert sie sich jedenfalls. Umso mehr hofft sie jetzt, dass ihre Tochter ein anderes Temperament hat: "Alle guten Dinge sind drei. Und vielleicht ist das jetzt eine Schlafmaus."

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Imago Amira Aly beim ersten Spatenstich für die neue Merkur Spielbank in Siegburg, 25.03.2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly meldet sich aus dem Wochenbett, November 2026

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