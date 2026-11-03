Harry Styles feiert wilde Geheimparty bis sechs Uhr morgens

Harry Styles (32) hat das Ende seiner Konzertreihe im New Yorker Madison Square Garden ausgiebig gefeiert. Nach seinem 30. und damit letzten Konzert der Residency ließ Harry Styles den Abend gemeinsam mit seiner Tourcrew, Freunden und Angehörigen ausklingen. Wie The Sun berichtet, wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert – erst gegen sechs Uhr soll die Party geendet haben. Auch seine Verlobte Zoë Kravitz (37) war demnach mit von der Partie. Der genaue Veranstaltungsort in New York blieb unter Verschluss. Seine Gäste mussten weder für das Essen noch für die Getränke bezahlen, denn der Musiker übernahm die gesamten Kosten. "Harry beendet die Dinge immer gerne mit einem Höhepunkt, und seine Party war absolut phänomenal", erzählte ein Insider dem britischen Blatt. Damit fand die Konzertreihe des Briten, die ihn wochenlang in New York gehalten hatte, abseits der Bühne einen ausgelassenen Abschluss.

Eingeladen waren laut dem Bericht alle, die an der Tour mitgearbeitet hatten. Mit der Feier wollte sich der Sänger bei seinem Team für den Einsatz hinter den Kulissen bedanken. Die Stimmung war offenbar bestens. "Die Party endete gestern Morgen erst um sechs Uhr, weil nach der letzten Show alle völlig euphorisch waren", verriet der Insider gegenüber The Sun. Harry selbst soll einen großen Teil des Abends auf der Tanzfläche verbracht haben. Einige Gäste griffen dem Bericht zufolge offenbar auch kräftig zum Alkohol. Für Harry Styles gab es gleich mehrere Gründe, die Korken knallen zu lassen: Mit insgesamt 30 Auftritten hintereinander im Madison Square Garden stellte er einen neuen Rekord auf. Kein Künstler zuvor hatte im Rahmen einer zusammenhängenden Konzertreihe so viele Shows in der legendären New Yorker Arena gespielt. Damit hat sich der Sänger einen besonderen Platz in der Geschichte der Veranstaltungshalle gesichert.

Schon die letzte Show seiner New Yorker Residency ging nicht wie ein gewöhnliches Konzert zu Ende. Für die zweite "Harryween"-Nacht betrat Harry die Bühne als überdimensionale New Yorker Ratte. Zu seinem Kostüm gehörte ein flauschiger Ganzkörperanzug mit großen Ohren, rosafarbenen Füßen und einem langen Schwanz. Dazu trug der Sänger eine breite Sonnenbrille. Doch das ungewöhnliche Kostüm hielt Harry Styles nicht davon ab, auf der Bühne alles zu geben. Mit diesem humorvollen Auftritt setzte er den Schlusspunkt hinter seine 30 Konzerte im Madison Square Garden.

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Getty Images Harry Styles, Musiker

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