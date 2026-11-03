Horrorgeburt: Amira Aly fühlte sich nicht ernst genommen

Für Amira Aly (34) wurde die Geburt ihres zweiten Kindes zu einem echten Albtraum. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Amira +1" erinnert sich die Moderatorin nun an den 27. Dezember 2020. Damals lag sie zunächst vier Stunden lang allein im Bett, während ein "stechender Schmerz" in ihrem Unterbauch immer stärker wurde. Ihr damaliger Partner Oliver Pocher (48) saß zu dieser Zeit mit Amiras Bruder im Untergeschoss und schaute einen Film. Auch ein Bad in der Wanne brachte keine Linderung. Schließlich entschied sie sich, in die Klinik zu fahren. Doch auch dort wurden ihre Beschwerden zunächst offenbar nicht ernst genommen: Eine Schwester hielt die Schmerzen für gewöhnliche Wehen – wenig später wurde plötzlich eine Notoperation angeordnet.

"Ich habe in meinem Leben noch nie solche Schmerzen gespürt", erzählt Amira. "Ich habe zu der Schwester gesagt: 'Sie können mir nicht erzählen, dass das normale Wehen sind. Keine Frau hält so etwas 20, 30 Stunden aus.'" Dennoch habe die Schwester zunächst darauf bestanden, dass die Schmerzen normal seien, ihr ein Zäpfchen gegeben und sie anschließend allein am CTG zurückgelassen. Kurz darauf sei sie jedoch ins Zimmer gestürmt und habe Amira auf die Operation vorbereitet. Bei dem Eingriff stellten die Ärzte eine Uterusruptur fest und erklärten ihr anschließend, es sei "kurz vor knapp" gewesen. Ein Experte, der in der Podcastfolge zu Gast war, erklärt dazu: "Dir reißt ein inneres Organ einfach auf. Für den Körper ist das eine absolut lebensbedrohliche Situation, die er natürlich mit maximalsten Schmerzen beantwortet."

Trotz allem verließ Amira die Klinik bereits nach 24 Stunden, obwohl ihr Arzt davon abgeraten habe. "Mein Ex-Mann hatte keinen Bock, noch eine zweite Nacht dort zu schlafen. Ich hatte aber so viel Blut verloren und ich war wirklich kreidebleich eine Woche lang", erinnert sie sich. Mittlerweile liegt diese traumatische Erfahrung hinter ihr und Amira durfte ein neues Kapitel beginnen. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren (36) bekam sie erst kürzlich ihr drittes Kind. Für die Moderatorin ist die Kleine nach zwei Söhnen zugleich ihre erste Tochter. Aus Angst vor einer erneuten Uterusruptur wurde das Mädchen vorsorglich früher per Kaiserschnitt geholt. Diesmal verlief die Geburt zum Glück ohne Komplikationen.

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly meldet sich aus dem Wochenbett, November 2026

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