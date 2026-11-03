Baby mit Nico: Laura Parrinello verteidigt ihre Entscheidung

Laura Parrinello erwartet mit ihrem Partner Nico Legat (28) das erste gemeinsame Kind – doch ihre Entscheidung für den Realitystar als Vater sorgt im Netz offenbar für viele kritische Kommentare und düstere Prognosen. Jetzt hat Laura in ihrer Instagram-Story auf die Anfeindungen reagiert und eine deutliche Bitte an ihre Kritiker gerichtet: Das ungeborene Baby solle aus sämtlichen Diskussionen über sie und Nico herausgehalten werden. Das gelte sowohl für die Zeit vor als auch nach der Geburt. Damit ihr Kind nicht Teil der öffentlichen Auseinandersetzungen wird, wollen Laura und Nico es im Netz weder zeigen noch ausführlicher thematisieren. Die Reality-TV-Bekanntheit macht damit deutlich, dass die Aufmerksamkeit rund um ihre Partnerschaft nicht automatisch auch das gemeinsame Kind einschließen soll.

Besonders stört sich Laura an selbst ernannten Wahrsagern und Hobbypsychologen. Einige Nutzer sagen ihr demnach schon jetzt eine Zukunft als Alleinerziehende voraus und behaupten, Nico könne keine Verantwortung übernehmen. Dem widerspricht die werdende Mutter auf Instagram entschieden: "Nico übernimmt jetzt schon unfassbar viel Verantwortung für mich. Gerade jetzt in der Schwangerschaft merkt man einfach schon, ob man den richtigen Partner beziehungsweise den richtigen Vater für das Kind ausgesucht hat." Auch ihre eigene Kindheit spiele bei der bewussten Entscheidung für Nico eine wichtige Rolle. "Ich bin selber ein Trennungskind und bin ohne Vater aufgewachsen. Und egal, wie verblendet ich wäre, wie die Hobbypsychologen da draußen sagen, wenn dieser Mensch nicht gut zu mir wäre, dann würde ich ihn nicht als Vater meines Kindes wählen", stellte Laura auf Instagram klar. Nach diesem Statement soll die Schwangerschaft weitgehend Privatsache bleiben. Ob Nico noch selbst auf die Vorwürfe reagiert, ließ seine Partnerin offen.

Öffentlich gemacht hatten Laura und Nico die Schwangerschaft beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars auf RTL+. Zu diesem Zeitpunkt stand auch fest, dass die werdende Mutter bereits während der Dreharbeiten schwanger gewesen war. Davon wusste das Paar im Sommerhaus allerdings noch nichts. Schon während der Show war Lauras Periode ausgeblieben, außerdem litt sie unter Übelkeit. Ein Schwangerschaftstest, den sie vor Ort machte, zeigte jedoch ein negatives Ergebnis. Offenbar hatte sie den Test zu einem so frühen Zeitpunkt gemacht, dass die Schwangerschaft noch nicht erkannt wurde. Erst nach dem Ende der Dreharbeiten erfuhren die beiden, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun bereiten sie sich auf die Geburt ihres Kindes vor.

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Instagram / _sola.px Laura Parrinello, Nico Legats Freundin

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Imago Nico Legat und Freundin Laura bei der Premiere von Survivor Germany im Cinenova Köln

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