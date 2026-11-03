Edith Stehfest klärt ihren Sohn über ihren OnlyFans-Job auf

Edith Stehfest (31) hat ihren zehnjährigen Sohn selbst darüber aufgeklärt, womit sie aktuell Geld verdient. Nach der Trennung von Eric Stehfest (37) hat sie sich beruflich umorientiert und verkauft nun freizügige Aufnahmen auf OnlyFans. Im Gespräch mit Bild erklärte sie, dass Aaron die Wahrheit unbedingt von ihr persönlich hören sollte, bevor ihm jemand anderes davon erzählt. Die Unterhaltung sei ruhig und entspannt verlaufen. Edith habe ihm klargemacht, dass sie auf den Bildern nicht komplett unbekleidet auftrete und dass nur Volljährige die Inhalte sehen könnten. Vor allem wollte sie, dass er versteht: Das ist ein Beruf wie jeder andere. Von den Einnahmen bezahlt sie den Alltag der Familie, und auch gemeinsame Reisen sind dadurch möglich.

Hinter dem frühen Gespräch stand eine konkrete Angst. Edith rechnete damit, dass Außenstehende ihren Sohn irgendwann auf ihre Inhalte ansprechen und dabei Unsinn verbreiten würden. "Ich wusste, dass irgendwann Leute vor allem auf meinen Sohn zukommen und ihm irgendetwas zu mir und meinen Fotos erzählen und falsche Dinge behaupten", sagte sie Bild. Neben OnlyFans nutzt sie die Plattform 4Based. Zuschauer können Wünsche äußern, doch was tatsächlich entsteht, entscheidet allein Edith. Das hat für sie großes Gewicht, denn 2012 erlebte sie eine Vergewaltigung. Ihren Körper heute selbstbestimmt zu präsentieren, gebe ihr Kraft. "Dass ich mich und meinen Körper auf Fotos schön finde, ist ein unglaubliches Gefühl", so die 31-Jährige. Für sie sei es ein "Heilungsprozess für meine Seele". Die Hoheit über ihre Bilder will sie deshalb nie abgeben.

2025 gaben Edith und Eric das Ende ihrer zehnjährigen Ehe bekannt. Nach Angaben von Bild ist die Scheidung noch nicht abgeschlossen. Gemeinsam haben die beiden neben Aaron die fünfjährige Tochter Aria. Nach der Trennung musste Edith ihre Finanzen neu ordnen. Die Arbeit im Netz bedeutet für sie nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch eine faire Entlohnung. "Es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, für meine Arbeit aufrichtig entlohnt zu werden", erklärt der Realitystar. Ihr OnlyFansprofil hat inzwischen über 10.000 Likes erreicht, zu ihrem Verdienst äußert sie sich aber nicht. Aktuell ist Edith Single. Eine neue Beziehung schließt sie allerdings nicht aus: Sie sei "gespannt, wann mir mein Traumprinz begegnet".

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Imago Edith Stehfest bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und ihre Kinder, April 2024

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