Nicolas Cage ist nach Erdloch-Drama "obdachlos"

Nicolas Cage (62) hat derzeit kein festes Zuhause. Ein gewaltiges Erdloch hatte im September sein Strandhaus in Malibu schwer beschädigt. Seitdem kommt der Schauspieler vorübergehend in Hotels unter. Bei seinem Auftritt auf der Los Angeles Comic Con am Samstag sprach er offen über seine Lage. Nach seinen Halloween-Plänen für den Abend gefragt, erklärte er laut Page Six: "Ich bin derzeit ein bisschen obdachlos. Mit meinem Haus in Malibu ist etwas passiert, deshalb lebe ich gerade gewissermaßen in Hotels. Ich habe also keine gewöhnlichen Halloween-Kinder, die von Tür zu Tür gehen und die ich heute Abend beim Süßigkeitensammeln gern empfangen würde." Heftige Regenfälle und eine massive Küstenerosion hatten dazu geführt, dass die Zufahrt zu seiner Garage wegbrach. Fotos, die Page Six veröffentlichte, zeigen dort statt der Einfahrt ein tiefes Loch. Trotz der Verwüstung will der Hollywoodstar das Anwesen nicht aufgeben. Mit mehreren kurzfristig beantragten Notfallgenehmigungen versucht er, das Haus zu retten.

Die Behörden erlaubten Nicolas bereits, Sandsäcke am Strand sowie an der Außenseite seines Hauses auszulegen. Sie sollen die Wucht der Wellen abfangen und das Grundstück vor weiterer Küstenerosion schützen. Weitere Genehmigungen betreffen die Beseitigung von Asphalttrümmern, Vorbereitungen für mögliche Stützmaßnahmen und die Entnahme von Bodenproben. Das Erdloch hatte nicht nur die Einfahrt des Schauspielers verschlungen, sondern auch die Straße in Mitleidenschaft gezogen. Für Anwohner und Einsatzkräfte war die Zufahrt dadurch blockiert. Insgesamt stuften die zuständigen Stellen 31 Grundstücke als nicht sicher nutzbar ein. Sieben Häuser galten aufgrund der gefährlichen Lage als unbewohnbar. Bei 24 weiteren gab es keine sichere Zufahrt für Fahrzeuge. Laut der Stadt Malibu konnten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste die betroffenen Häuser wegen der eingestürzten Strandzufahrt nicht verlässlich erreichen. Auch die Nachbarn des Hollywoodstars mussten ihre Wohnungen deshalb verlassen.

Die Folgen des Erdlochs machten sich für Nicolas auch an Halloween bemerkbar. Weil der Schauspieler aktuell in einem Hotel wohnt, konnte er keine verkleideten Kinder an seiner eigenen Haustür begrüßen und mit Süßigkeiten versorgen. Ganz wollte der "Con Air"-Star aber nicht auf das Gruselfest verzichten. Er plante, gemeinsam mit seiner vierjährigen Tochter August in Santa Monica von Tür zu Tür zu ziehen und dort Süßigkeiten zu sammeln. Auch für die Zeit nach dem Ausflug hatte Nicolas bereits Pläne geschmiedet: Sobald die Kleine im Bett lag, wollte er sich einen ganz persönlichen Horrorfilmabend gönnen und Stanley Kubricks (†70) Klassiker "The Shining" schauen. Passenderweise spielt der Gruselstreifen ausgerechnet in einem Hotel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage bei der Weltpremiere von Prime Videos "Spider-Noir" in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von Neons "Longlegs" im Egyptian Theatre Hollywood, Los Angeles, 8. Juli 2024

Anzeige Anzeige