Das erhofft sich Yeliz Koc von "Prominent verwandt" mit Papa

Yeliz Koc (32) stellt sich bei "Prominent verwandt" einer ganz besonderen Herausforderung: Gemeinsam mit ihrem Vater Savaş wagt sie sich vor die Kameras – und hofft dabei nicht nur auf den Sieg, sondern auch auf eine Chance, ihre schwierige Vergangenheit aufzuarbeiten. Denn das Verhältnis zwischen Vater und Tochter war über viele Jahre hinweg belastet. In der kommenden Staffel müssen die beiden dennoch als Team zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, wenn sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen wollen. Für die Hannoveranerin dürfte das Abenteuer damit auch emotional zu einer Reise in die eigene Familiengeschichte werden. Ob die gemeinsame Erfahrung Yeliz und ihren Vater einander näherbringt, erfahren die Zuschauer ab dem 10. November bei RTL+.

Wie viel ihr die gemeinsame Teilnahme bedeutet, machte Yeliz selbst auf Instagram deutlich. Zu einem Foto mit ihrem Vater teilte die Reality-TV-Bekanntheit sehr persönliche Worte: "Meine größte Wunde war immer mein Vater. Über so viele Jahre hinweg ist sie einfach nicht verheilt. Deshalb stelle ich mich jetzt diesem Projekt und hoffe, dass aus meiner Wunde eine Narbe wird." Für Yeliz geht es bei "Prominent verwandt" offenbar um weit mehr als den möglichen Sieg. Sie verbindet mit dem Format vor allem die Hoffnung, die schwierige Beziehung zu ihrem Vater aufzuarbeiten und einen neuen Umgang mit der gemeinsamen Vergangenheit zu finden. Gleichzeitig machte sie ihre Follower neugierig auf die kommende Staffel. "Leute, ich will euch nicht zu viel versprechen, aber es wird crazy", kündigte sie an.

Dass das Verhältnis zu ihrem Vater schwierig ist, hat Yeliz bereits in der Vergangenheit öffentlich thematisiert. Wiederholt sprach sie darüber, wie sehr die belastete Beziehung sie geprägt hat. Mit ihrer gemeinsamen Teilnahme an "Prominent verwandt" stellen sich Vater und Tochter nun ihrer Vergangenheit – und das vor laufenden Kameras. Denn in einem Format, in dem die Kandidaten aufeinander angewiesen sind und viel Zeit miteinander verbringen, lässt sich Konflikten kaum aus dem Weg gehen. Inzwischen ist Yeliz selbst Mutter einer Tochter und kennt die Herausforderungen der Elternrolle aus eigener Erfahrung. Bei dem Reality-Abenteuer steht nun jedoch eine andere Seite ihrer Familiengeschichte im Mittelpunkt: ihre Rolle als Tochter und die Frage, wie sie mit den ungelösten Konflikten in der Beziehung zu ihrem Vater umgehen kann.

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RTL / Africa Vumazonke Savaş und Yeliz Koc, "Prominent verwandt"-Kandidaten

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Sky Yeliz Koc in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"