Frau von "Knochenbrecher"-Tamme spricht über seinen Tod

Zehn Jahre nach Tamme Hankens (†56) plötzlichem Tod hält seine Witwe Carmen Hanken die Erinnerung an den als "Knochenbrecher" bekannten Tierchiropraktiker lebendig. Auf dem gemeinsamen Hankenhof im ostfriesischen Filsum erinnern zahlreiche Fotos und persönliche Gegenstände an den TV-Star, der 2016 im Alter von 56 Jahren unerwartet verstarb. Im Gespräch mit Bild verriet Carmen jetzt, wie eng sie sich ihrem verstorbenen Mann noch verbunden fühlt. "Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an ihn denke", betonte sie. Wie sehr sie noch immer an Tamme hängt, zeigt sich vor allem an einem Detail: den Eheringen. Ihren eigenen Ring hat sie seit Tammes Tod nicht ein einziges Mal abgelegt. Seinen auffallend großen Ehering trägt sie heute an einer Kette um den Hals und damit stets bei sich.

Auch in Carmens Wohnzimmer ist Tamme präsent. Der weitläufige Raum war eigentlich dafür gedacht, Gäste zu bewirten. Heute bestimmen Bilder ihres Mannes die Einrichtung. Eines davon zeigt Tamme in der Talkshow von Johannes B. Kerner. Dort sah Carmen den späteren TV-Star zum ersten Mal. Sogar an seinen Pullover auf dem Foto erinnert sie sich noch genau: Dieses Kleidungsstück trug Tamme später auch bei ihrer ersten persönlichen Begegnung. Auch Tammes frühere Wohnung im Obergeschoss des Hofes blieb erhalten. Die von ihm ausgesuchten Möbel stehen noch immer an ihrem Platz. Selbst die riesige Dusche, die auf seine Körpergröße abgestimmt wurde, ist unverändert. Mittlerweile können dort Feriengäste übernachten.

14 Jahre lang teilten Carmen und Tamme auf dem Hof ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Liebe. Zwischen 2010 und 2012 sanierten sie das Anwesen aufwendig. Am 10. Oktober 2016 starb Tamme dann unerwartet an Herzversagen. Carmen wartete damals zu Hause auf ihn, bis sie einen Anruf aus dem Krankenhaus erhielt. Nach zwei Stunden waren die Wiederbelebungsversuche erfolglos beendet worden. "Das war schon so, als würde man den Fußboden unter den Füßen weggezogen bekommen", erinnerte sie sich nun im Gespräch mit der Zeitung. Nach Tammes Tod verkleinerte sie den einst sehr großen Tierbestand, um den Hof halten zu können. Bis heute lebt und arbeitet sie dort. Einsam fühlt sie sich nicht, vielmehr schätzt sie ihre Unabhängigkeit. Einen neuen Mann an ihrer Seite kann sich Carmen aktuell nicht vorstellen: "Das findet in meiner Lebensrealität nicht statt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sage nicht nie, aber es ist mir nicht wichtig."

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Carmen und Tamme Hanken im Jahr 2015

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ActionPress Tamme Hanken im Oktober 2015 in der ZDF-Talkshow bei Markus Lanz

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