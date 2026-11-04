Am ersten Geburtstag: Cardi B verrät den Namen ihres Sohnes

Cardi B (34) hat heute allen Grund zum Feiern: Ihr jüngster Sohn ist ein Jahr alt geworden! Zum ersten Geburtstag des Kleinen lüftete die Rapperin nun auf Instagram ein lang gehütetes Geheimnis: Der Junge heißt Grey M.D. Zu seinem großen Ehrentag teilte sie mehrere neue Fotos ihres Jüngsten mit ihren Followern. Zu den Aufnahmen schrieb sie: "Alles Gute zum 1. Geburtstag, Grey M.D." und setzte graue Herz-Emojis unter ihre Zeilen. Grey war am 4. November 2025 zur Welt gekommen. Er ist das erste gemeinsame Kind der Sängerin und des Footballstars Stefon Diggs (32). Die beiden trennten sich allerdings im Februar, wenige Monate nach Greys Geburt. Cardi hatte den Namen ihres Sohnes zunächst ganz bewusst unter Verschluss gehalten und ihn nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Erst jetzt, an seinem Ehrentag, gab sie den Namen preis.

Zu den Geburtstagsfotos veröffentlichte Cardi B auch eine emotionale Botschaft an Grey. "Es ist erst ein Jahr her, dass ich dich kennengelernt habe, aber es fühlt sich an, als hätte ich dich schon immer an meiner Seite gehabt", schwärmte sie in ihrem Beitrag. Die Rapperin gab außerdem offen zu, dass sie Grey in einer besonders ungewissen und belastenden Zeit ihres Lebens unter dem Herzen getragen habe. Ihr ungeborener Sohn habe ihr damals zusätzliche Kraft gegeben. Auch auf die Bedeutung seines Namens ging Cardi ein: Grey habe einem "grauen Tag" für sie einen ganz neuen Sinn verliehen. "Du erhellst mein Leben und jeden Raum mit deinem Lächeln, deinem Lachen und deinem kostbaren Wesen", wandte sich die stolze Mutter weiter an ihren Sohn.

Erste Aufnahmen ihres Neugeborenen hatte Cardi B bereits im November 2025 veröffentlicht. Den Namen des Jungen behielt sie damals allerdings weiterhin für sich. Im Januar machte im Netz schließlich die Vermutung die Runde, der Junge könne Grayson heißen. Diesem Namensvorschlag erteilte die Grammy-Preisträgerin jedoch öffentlich eine Absage. Mit ihrem Geburtstagspost hat das Rätselraten um den Namen nun ein Ende. Grey ist Cardis viertes Kind und ihr erster gemeinsamer Nachwuchs mit Stefon Diggs. Aus ihrer Ehe mit ihrem getrennt lebenden Ehemann Offset (34) hat die Rapperin außerdem drei ältere Kinder: Kulture, Wave und Blossom. Während die Geschwister bereits namentlich bekannt waren, blieb Greys Name damit ein ganzes Jahr lang unter Verschluss. Mit ihrem neuen Instagram-Beitrag stellte Cardi ihren Jüngsten nun erstmals als Grey M.D. vor.

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Instagram / iamcardib Cardi B hält ihren Sohn Grey M.D. im Arm und küsst ihn auf die Wange

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Instagram / iamcardib Cardi Bs Sohn Grey M.D. sitzt auf einer Decke

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