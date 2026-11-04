Ihr Sohn kam 2025: Paulina Sousa erwartet Baby Nummer zwei

Paulina Sousa und ihr Mann Adi Sousa verkünden freudige Neuigkeiten. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Liebster erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das gab Paulina jetzt mit mehreren Fotos auf Instagram bekannt. Bei einem Shooting unter freiem Himmel zeigt die werdende Zweifachmama stolz ihren Babybauch. Dieser ist bereits deutlich zu sehen. Eine ganz besondere Aufgabe bei der Verkündung übernimmt aber ihr Sohn, der 2025 zur Welt gekommen ist: Auf einem der Bilder trägt der Kleine die Ultraschallaufnahmen seines künftigen Geschwisterchens am Rücken. Sie sind wie ein Miniumhang an seiner Kleidung befestigt. Die Fotos zeigen Paulina, Adi und ihren Sprössling glücklich vereint.

Zu ihrem Beitrag schreibt Paulina auf Social Media: "Unserem kleinen Schatz das größte Geschenk geben: ein Geschwisterchen." Die Reaktionen der Fans und Freunde ließen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte trudelten sofort zahlreiche Glückwünsche für die werdenden Eltern ein. Auch Reality-TV-Kollegin Alicia Costa Pinheiro freut sich über die schönen Neuigkeiten und kommentiert: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch, meine Liebe." Viele weitere Follower schließen sich an und senden der Familie liebe Worte. "Ahh, so toll! Glückwunsch", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer schreibt wiederum: "Oh wei, toll! Herzlichen Glückwunsch." Außerdem meint ein User: "Ihr habt den besten Altersabstand gewählt, vertraut mir."

Vielen war Paulina noch unter ihrem früheren Nachnamen Pilch bekannt. Nach der Hochzeit mit Adi hatte sie aber dessen Namen angenommen. Wie viel ihr dieser Schritt bedeutete, hatte sie vor ein paar Monaten im Gespräch mit Promiflash verraten: "Ich liebe den Nachnamen meines Mannes und meines Sohnes und freue mich, diesen nun mit ihnen zu teilen." Für Paulina war die Entscheidung eine Herzenssache gewesen. "Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, und da gehört es für mich dazu, auch seinen Namen anzunehmen", hatte sie erklärt.

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Sousa mit ihrem Mann Adi und ihrem Sohn

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Pilch und ihr Mann Adi, Mai 2026

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