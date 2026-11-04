Helene Fischer lüftet das Geheimnis um ihre 20 neuen Songs

Helene Fischer (42) sorgt für Rätselraten: In einem Social-Media-Video steht die Sängerin in Männerkleidung vor der Kamera – und gibt dabei den Blick auf die komplette Songliste ihres nächsten Albums "Wir" frei. Aufgeführt sind 20 Titel, vier davon als Bonusmaterial. Lesbar sind unter anderem "Heute Nacht", "Herzkraft" und "Seelenverwandt". Ob sich Helene verplappert hat oder die Szene bewusst als Teaser inszeniert wurde, lässt sich derzeit nicht sagen. Fest steht dagegen das Datum: Am 4. Dezember kommt "Wir" auf den Markt. Wer alle Lieder in voller Länge hören möchte, braucht also noch etwa vier Wochen Geduld.

Eröffnet wird die Platte der Liste zufolge mit "Heute Nacht" – einem Stück, das die Fans längst kennen und das bis auf Platz eins der Charts kletterte. Im Clip folgen darauf "An meiner Seite", "Verliebt verletzt", "Die kleinen Dinge", "Easy" und "Berühr mich", anschließend "Was hast du mit mir gemacht", "Das schönste Gefühl", "Warum" und "Herzkraft". In der zweiten Hälfte tauchen "Stark", "Seelenverwandt", "Herzlaut" und "Wenn wir uns sehen" auf, den Schluss bilden "Keiner wie du", "Ich liebe es", "Goldrichtig", "Zwei wie wir", "Unkompliziert" und "Das bleibt". Abgesehen vom Opener ist das Material also komplett neu. Offen bleibt, welche vier Nummern als Bonustracks laufen – das verrät das Video nicht.

Helenes letztes reguläres Studioalbum "Rausch" erschien 2021, danach folgten nur Kinderliederplatten und eine Touredition ihrer Best-of-Sammlung. Die Nachricht vom Nachfolger platzte am 17. Oktober in Florian Silbereisens (45) ARD-Show "Schlagerbooom" vor mehr als 20.000 Gästen in Dortmund heraus. "Heute Abend lasse ich die Bombe platzen!", rief Helene dort und verriet Titel und Termin von "Wir". Die Songs sollen zum Feiern taugen, aber auch "emotional" und "menschlich" werden, "vielleicht sogar ein bisschen provokativ". Der Titel der Platte hat für sie eine ganz besondere Bedeutung, wie Helene auf Instagram verriet. "Wir" sei "ein kleines Wort, in dem so unglaublich viel steckt". Es stehe für Nähe, Wärme "und das Gefühl, zusammenzugehören".

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Imago Helene Fischer beim Schlagerbooom 2026 mit neuer Frisur

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Imago Helene Fischer auf der Bühne beim Schlagerboom

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