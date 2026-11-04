"Zwischen Tüll und Tränen"-Star Sanna Lindström ist getrennt

Ehe-Aus bei Sanna Lindström! Die Brautmodendesignerin, die vielen aus der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" bekannt ist, und ihr Ehemann Simon Ginçberg haben sich getrennt. Das machten die beiden jetzt in einem gemeinsamen Video auf Instagram öffentlich. Nach 15 gemeinsamen Jahren, von denen sie zwölf verheiratet waren, haben Sanna und Simon einen Schlussstrich unter ihre Ehe gezogen. Ein vollständiger Bruch soll die private Trennung jedoch nicht sein. Das einstige Paar betont, auch in Zukunft eine enge Verbindung pflegen zu wollen, um als Familie zu fungieren. Absolute Priorität haben für die beiden dabei die gemeinsamen Kinder Liam und Linnea. Ihren neuen Beziehungsstatus fassen die zwei in dem Clip in klaren Worten zusammen: "Wir sind glücklich. Wir haben wundervolle Kinder. Wir sind eine Familie. Wir sind nicht mehr zusammen."

Was genau zum Liebes-Aus geführt hat, verraten Sanna und Simon in ihrem Video nicht. Nach einem Rosenkrieg klingt ihre Botschaft allerdings ganz und gar nicht. Stattdessen finden die beiden wertschätzende Worte füreinander. "Und dennoch fühlen wir uns so tief verbunden, dass sich wahrscheinlich gar nicht so viel verändern wird. Unsere Liebe hat uns so viel geschenkt", betonen sie. Auch im Job wollen die beiden weiterhin an einem Strang ziehen. Ihr gemeinsames Lebenswerk, das erfolgreiche Brautmoden-Label, steht trotz der privaten Veränderungen nicht vor dem Aus. Die Gründer, die ihr Unternehmen oft liebevoll als ihr "drittes Baby" bezeichnen, halten an der geschäftlichen Zusammenarbeit fest. Ihre Devise für die Zukunft lautet: privat getrennte Wege, beruflich weiterhin eine Einheit. Ihr Blick in die Zukunft fällt dabei zuversichtlich aus: "Unser Weg ist so besonders. Und er hört nicht auf. Er wird nur ein anderer sein. Und darauf freuen wir uns jetzt."

Die gemeinsame Geschichte des Paares begann einst während eines Aufenthalts in Vietnam. Trotz des jetzigen Ehe-Aus blicken die beiden mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen 15 Jahre und das gemeinsame Familienglück zurück. Aus der Beziehung gingen die fünfjährige Tochter Linnea und der vierjährige Sohn Liam hervor. "Vor allem zwei so wundervolle Kinder, Liam und Linnea, die uns glücklicherweise für immer verbinden. Für immer zu einer Familie machen", heißt es in dem Video weiter. Bei Sannas rund 150.000 Followern kommt der offene Umgang mit der Trennung gut an, viele sprechen dem Paar Mut zu. "Oh, Respekt, dass ihr das so schafft. Alles Gute", schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren. Eine andere bedauert das Liebes-Aus, schickt dem Ex-Paar aber ebenfalls gute Wünsche: "Wie schade, aber das Leben schreibt oft seine eigene Geschichte. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft!"

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Imago Sanna Lindström im Januar 2024

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Instagram / sannalindstroem Sanna Lindström im Mai 2026

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