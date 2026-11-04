Kinderwunsch: Kader Loth packt über Trennungsgrund aus

Kader Loth (53) spricht offen über einen der Hauptgründe für das Aus ihrer Ehe. Rund ein Jahr nach der Trennung von Ismet Atli (56) verrät der Realitystar im Gespräch mit Bild, dass der unerfüllte Kinderwunsch die Beziehung schwer belastet habe. Die beiden waren insgesamt 18 Jahre ein Paar und hatten 2017 geheiratet. Nach einer schweren Endometrioseerkrankung konnte der Realitystar keine Kinder mehr bekommen. Ismet hielt jedoch an seinem Wunsch fest, Vater zu werden. Besonders tief traf Kader, dass der Unternehmer wiederholt vorgeschlagen habe, ein Kind mit einer anderen Frau zu zeugen. "So etwas musste ich mir in der Beziehung immer wieder anhören", erklärte sie gegenüber Bild. Für die Paramount-Show "Eating with my Ex" setzen sich die beiden nun erstmals seit längerer Zeit wieder zusammen. Dabei sprechen Kader und Ismet auch über den unerfüllten Kinderwunsch und weitere schmerzhafte private Themen, die während ihrer Beziehung lange zwischen ihnen standen.

Die Vorgeschichte reicht bis ins Jahr 2018 zurück. Damals bekam Kader die Diagnose einer schweren Form von Endometriose. Nur wenige Wochen später musste ihr die Gebärmutter entfernt werden. Der Eingriff hinterließ nicht nur körperliche Spuren: "Nach der Operation fühlte ich mich nicht mehr wie eine Frau", schilderte sie gegenüber Bild. Danach litt Kader nach eigener Aussage unter Depressionen, einem starken Hormonabfall und vorzeitigen Wechseljahresbeschwerden. Ismet habe seinen Wunsch nach Nachwuchs dennoch immer wieder angesprochen und zu ihr gesagt: "Hättest du doch keine Endometriose ..." Wie er sich die Lösung damals vorgestellt hatte, schildert er selbst so: "Ich bekomme Angebote von Frauen, die sagen: 'Du bist ein feiner Typ, von dir möchte ich ein Kind bekommen.' Dann hätte ich ihr ein Baby gemacht. Davon hätte doch jeder etwas gehabt!" Auch das Intimleben des Ehepaars wurde von Kaders Erkrankung und den Folgen der Operation beeinträchtigt. "Wir hatten fünfmal Sex in fünf Jahren. Aber ich kann nichts dafür. Ich nehme jetzt männliche Hormone ein, damit ich Lust empfinde", berichtete sie dem Blatt.

Ganz aus ihrem Alltag verschwunden ist Ismet trotz der Trennung nicht. Die beiden sehen sich weiterhin täglich, weil er als Geschäftsführer von Kaders Berliner Beautysalon arbeitet. Über ihre Verletzungen und andere persönliche Themen hätten sie dennoch ein Jahr lang nicht gesprochen. Auch Ismet beschreibt die Verbindung zwischen ihnen als unverändert eng. "Wir beide können keinen Schritt nach vorn gehen. Wir sind menschlich und emotional voneinander abhängig", sagte er gegenüber Bild. Kader findet ihn nach eigenen Worten nach wie vor attraktiv. Für die Zukunft wünscht sich die Realitybekanntheit allerdings einen Partner, der reifer und sesshafter ist. Gleichzeitig fühlt sie sich bereit für einen Neuanfang: "Wir kommen irgendwie nicht voneinander weg. Trotzdem war ich gefühlsmäßig noch nie so weit wie jetzt, dass ich bereit für einen neuen Mann bin."

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Getty Images Kader Loth, TV-Star

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Imago Kader Loth und Ehemann Ismet Atli beim Premieren-Event von THE POWER by Joyn in Berlin

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