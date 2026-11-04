Twenty4tims Eltern entgehen knapp einem schweren Autounfall

Twenty4tim (26) hat sich jetzt mit ernster und sichtlich besorgter Miene bei seinen Fans gemeldet. Der Grund: Seine Eltern sind am Morgen nur knapp einem offenbar schweren Autounfall entgangen. In einem Instagram-Clip berichtet der Influencer seinen Followern aus einem Auto heraus von dem erschreckenden Vorfall. Besonders seine Mutter habe das Erlebnis mitgenommen. Sie stehe noch immer völlig unter Schock, sagte der Content Creator sichtlich besorgt. Als er das Video aufnahm, war er laut eigener Aussage bereits auf dem Weg zu seinen Eltern, um ihnen zur Seite zu stehen.

Wie es zu der gefährlichen Situation kam, verriet Twenty4tim in seiner Story nicht. Auch dazu, wer außer seinen Eltern noch an dem Vorfall beteiligt war, machte er keine Angaben. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, um sich mit einer eindringlichen Bitte an seine Community zu wenden. "Fahrt vorsichtig. Passt auf euch auf im Straßenverkehr", appellierte er an seine Follower. Anschließend nahm er rücksichtslose Verkehrsteilnehmer ins Visier: "Es sind so viele Idioten unterwegs", machte er seinem Ärger über die Fahrweise einiger Autofahrer Luft. Wie es seinen Eltern inzwischen geht, teilte Twenty4tim bislang nicht mit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Twenty4tim seine Reichweite für einen ernsten Sicherheitshinweis nutzt. Bereits vor rund zehn Monaten hatte er sich mit einer ähnlichen Botschaft an seine Follower gewandt. Damals erinnerte ihn eine Narbe an einen früheren Raketenunfall. Kurz vor dem Jahreswechsel rief er seine Community deshalb dazu auf, gut auf sich selbst und auf ihre Mitmenschen zu achten. Einen ähnlichen Appell sprach er nun mit Blick auf den Straßenverkehr aus. Twenty4tim ist in den sozialen Medien normalerweise vor allem für seine humorvollen Inhalte und spontanen Aktionen bekannt. Den Beinaheunfall seiner Eltern nahm er nun jedoch zum Anlass, um nachdenkliche Töne anzuschlagen.

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Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025

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Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seiner Mama Christina und ihrem Partner Sven, August 2025

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