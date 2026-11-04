Schlauchlippen: Cosimo Citiolo lästert über Aleks ohne Bart

Aleksandar Petrovic (35) wagt eine radikale Typveränderung: In Das große Promi-Büßen trennt sich der Realitystar zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt von seinem dichten Bart. Seine Mitstreiterinnen Georgina Fleur (36) und Sahel unterstützen ihn: Peeling, Schere, Augencreme und Rasierer – sogar Selbstbräuner hat Georgina in petto. Am Ende greift sie selbst zum Rasierer und es geht zur Sache. Vor dem Umstyling ist Aleks neugierig: "Ich habe mich selber zehn Jahre nicht mehr mit einem nass rasierten Bart gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis." Den Anstoß für die Aktion hatten die Frauen in der Runde gegeben. Mit Aleks' bisherigem Aussehen waren sie alles andere als zufrieden.

Nadja Grossmann fällt ein gnadenloses Urteil und begründet: "Dieser lange Bart bei Aleks geht gar nicht. Das lässt ihn alt aussehen, ungepflegt aussehen. Das ist nicht sexy oder schön." Auch Georgina hat einen klaren Plan, bevor sie loslegt: "Ich habe eine Vision und ich will, dass er den ganzen Bart abmacht. Meine Idee ist, dass er lieber und gepflegter aussieht." Nach der Rasur freut sich Nadja und schwärmt: "Endlich sehen wir dein Gesicht." Cosimo Citiolo (45) kann mit der neuen Optik hingegen wenig anfangen und lästert direkt: "Oh mein Gott, ist das hässlich. Jetzt sind seine Schlauchlippen noch mehr rausgekommen." Georgina hält entschieden dagegen. Ihr gefällt Aleks: "Ich finde, es sieht toll aus. Wirklich. Er sieht gut aus."

Letztendlich zählt aber nur die Meinung von Aleks – und der ist von seinem bartlosen Gesicht begeistert. Für ihn bedeutet der neue Look weit mehr als eine optische Veränderung: "Ich fühle mich befreit, irgendwie wollen wir hier eine Veränderung erschaffen. Das ist ein Zeichen, erst mal von außen und dann mit der Runde der Schande." Denn in der Show sollen sich die Promis mit früheren Eklats und ihrem kontroversen Verhalten auseinandersetzen. Unter anderem musste sich bereits TikTokerin Anna Militia vor Olivia Jones (56) beweisen, denn sie sorgte mit viralen Videos mit ihrer kleinen Tochter für Rassismusvorwürfe.

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Aleksandar Petrovic ohne Bart in "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Cosimo Citiolo, Georgina Fleur und Sahel in "Das große Promi-Büßen"

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