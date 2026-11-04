König Charles' geschwollene Finger schüren neue Sorgen

Auf seiner Karibikreise hat König Charles III. (77) unfreiwillig erneut die Blicke auf seine Hände gelenkt. Fotos von den Terminen in Antigua und Barbuda, die unter anderem die Daily Mail zeigt, lassen die Finger des Monarchen ungewöhnlich dick erscheinen. Im Netz sorgt das für Unruhe: Viele Royalfans fragen sich, ob es dem König gesundheitlich schlechter geht. Manche tippen auf eine Durchblutungsstörung, andere sehen einen Zusammenhang mit der Krebsbehandlung, die er seit 2024 durchläuft. Belegt ist keine dieser Theorien, eine offizielle Bestätigung fehlt bislang.

Wenn Hände oder Finger anschwellen, kommen viele Auslöser infrage. Die Medizinerin Dr. Stephanie de Giorgio nennt Wassereinlagerungen, das Raynaud-Syndrom und Frostbeulen als mögliche Gründe. Auch Hitze, schwüle Luft und die Belastung einer langen Reise könnten dazu beitragen. Gegenüber der Daily Mail beschrieb Stephanie, wie Betroffene oft reagieren: "Oft sind sie überzeugt, dass etwas ernsthaft nicht stimmt. Zum Glück ist das meistens nicht der Fall. Aber den Unterschied zu kennen – und zu wissen, wann man Hilfe suchen sollte – ist wirklich wichtig." Ebenfalls denkbar ist eine Daktylitis, im Volksmund "Wurstfinger" genannt. Die Cleveland Clinic führt dabei Entzündungen, Wärmegefühl, Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit auf. Wichtig: Die Fotos von Charles allein erlauben keinen Befund.

Dass die Finger des Königs auffallen, ist keineswegs eine Neuigkeit. Schon seit vielen Jahren wirken sie kräftig. Tatsächlich fielen sie laut inkl bereits bei seiner Geburt auf: Queen Elizabeth II. (†96) schrieb damals an ihre frühere Musiklehrerin, er habe "ein interessantes Paar Hände für ein Baby". Charles selbst geht locker damit um: In der BBC-Dokumentation "Charles III: The Coronation Year" witzelte er bei der Krönungsprobe zu Prinz William (44): "Nein, du hast keine Wurstfinger wie ich." Im Februar 2024 machte der Monarch schließlich seine Krebsdiagnose öffentlich; entdeckt wurde die Erkrankung bei einem Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata. Welche Art von Krebs er hat, ist bis heute unklar. Trotz der laufenden Therapie erfüllt Charles weiter seine Pflichten und reist auch ins Ausland, aktuell eben in die Karibik. Der Buckingham-Palast hat sich zu den Spekulationen über die Hände nicht geäußert und auch keine neuen Angaben zum Gesundheitszustand des Monarchen gemacht.

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Getty Images König Charles III. winkt bei der Parade zum 45. Unabhängigkeitstag von Antigua und Barbuda

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla besuchen die Parade zum 45. Unabhängigkeitstag von Antigua und Barbuda

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