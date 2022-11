Nach seinem Tod: So geht es Tamme Hankens Partnerin heute

Tamme Hankens (✝56) Witwe schlägt sich wacker! Schon sechs Jahre ist es her, dass der beliebte "Pferdeflüsterer" im Alter von nur 56 Jahren plötzlich gestorben war. Der sympathische Chiropraktiker starb überraschend an Herzversagen. Seiner Frau Carmen Hanken macht der Tod ihres Mannes schwer zu schaffen – doch sie kämpfte sich zurück ins Leben. In einem Interview verriet Carmen nun, wie sie Tammes Hof ohne ihren Liebsten managt!

Im Gespräch mit Bild erklärte Carmen, dass sie den geliebten Hof ihres verstorbenen Mannes übernommen hätte und heute noch immer mit einigen Tieren auf Tammes Anwesen lebe. Auch wenn sie zwischenzeitlich befürchtet habe, den Hof nicht alleine stemmen zu können, seien diese Ängste heute wie weggeblasen. "Diesen Sommer waren schon wieder viele Gäste da", freute sie sich und fügte hinzu, dass sie, ebenso wie Tamme früher, noch immer durchs Land fahre, um Tiere zu therapieren.

Zum sechsten Todestag ihres Gatten meldete sich Carmen mit emotionalen Worten bei ihren Fans und trauerte öffentlich um ihren Liebsten. "Du sagtest mal 'Wenn ein Mensch geht, geht nur seine Hülle - die Seele bleibt dort, wo sie sich wohlgefühlt hat'", erinnerte sie sich an Tammes Worte und würde sich wünschen, dass ihr Mann weiterhin an ihrer Seite sein könnte.

Instagram / hankenhofxxl Carmen Hanken, Frau von Tamme Hanken

Instagram / hankenhofxxl Carmen Hanken im Juli 2021

Instagram / hankenhofxxl Carmen Hanken im April 2022

