Ralf Dümmel verrät, wer zu Hause wirklich das Sagen hat

Vor der Kamera fällt Ralf Dümmel (59) die Entscheidungen, zu Hause hält sich der 59-Jährige dagegen lieber raus. In der "NDR Talk Show" machte er daraus keinen Hehl und scherzte vor laufender Kamera: "Ich bestimme nichts." Die Zügel im Privaten hat demnach seine Partnerin Anna Heesch (55) in der Hand, und sie dementierte das nicht. Um alles Private kümmere sich in der Regel sie, so die Moderatorin: "Den ganzen privaten Kram, den organisiere eigentlich ich." Ihre Erklärung fiel pragmatisch aus: Ralf müsse beruflich ohnehin den ganzen Tag reden. Die Arbeitsteilung in der gemeinsamen Villa in Hamburg-Volksdorf scheint dem Paar jedenfalls keine Sorgen zu bereiten.

Einen Trauschein brauchen Ralf und Anna, die sich auf einer Weihnachtsfeier kennenlernten, nicht, ihre Beziehung besteht trotzdem seit 2013. Für Anna war offenbar schnell klar, dass sie den Richtigen gefunden hat. "Der ist lustig, der ist Rock'n'Roll, der ist trotz alledem vernünftig, das ist ein Herzensmensch, ein schöner Mensch innen wie außen. Den möchte ich behalten", so die Moderatorin im NDR. Fast ein Jahrzehnt lang behielt trotzdem jeder seine eigene Wohnung, erst 2022 zog Anna mit ihrem Sohn bei Ralf ein. Unter dem Dach leben nun vier Jungs: Drei sind Ralfs Söhne, einer stammt von Anna, gemeinsame Kinder gibt es nicht. "Alle kommen super miteinander klar", erklärte Ralf dem Kölner Express. Auch beim Reisen gilt Freiwilligkeit. Gegenüber TV Movie sagte der Unternehmer: "Wer mitwill, kommt mit, wer nicht mitwill, kommt nicht mit. Da sind wir ganz entspannt."

Als Investor in "Die Höhle der Löwen" verhandelt Ralf über Deals, bei seinen Kindern zeigt er sich dagegen von seiner weichen Seite. Auf die Frage der Gala, wann der Löwe zum Kätzchen werde, antwortete er: "Bei meinen drei Söhnen werde ich zum Kätzchen." Sie seien "das Wichtigste, weit vor jedem Deal", und er fügte hinzu: "Alles, was ich im Business erreicht habe, ist schön, aber nichts bedeutet mir so viel wie meine Söhne." Nur beim Spielen kennt er keine Gnade: Bei Kartenspielen und "Mensch ärgere dich nicht" ließ er die Jungs nie absichtlich gewinnen. Ab dem 8. November 2026 läuft um 18:15 Uhr bei SAT.1 seine neue Show ""Die Millionen-Idee – Dein Produkt. Deine Chance.". Dann sucht Ralf nach außergewöhnlichen Ideen, aus denen spannende Produkte entstehen können. "Menschen kommen mit einer Idee zu uns, manchmal nur auf einem Zettel oder im Kopf, und am Ende halten sie ihr eigenes Produkt in den Händen", erklärte er gegenüber SAT.1.

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Getty Images Anna Heesch und Ralf Dümmel im Oktober 2018 in Hamburg

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Anna Heesch und Ralf Dümmel bei der QVC Vogue Fashion Night

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