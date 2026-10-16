Carsten Maschmeyers Lippenkritik trifft DHDL-Gründerin hart

Eigentlich wollte Leonie Steinhauer bei Die Höhle der Löwen gemeinsam mit ihrer Mutter Ines Frey nur ihr Startup HyEx vorstellen – doch statt um Marge und Skalierbarkeit ging es plötzlich um ihr Aussehen. Dabei war es ausgerechnet Carsten Maschmeyer (67), der während des Pitchs mehrfach auf die Optik der Gründerin zu sprechen kam und monierte, dass sie zu viele Schönheitseingriffe habe vornehmen lassen. "Ich will dir nicht zu nahe treten. Du bist eine sehr schöne Frau. Ich finde, es ist zu viel, es sieht nicht natürlich aus", erklärte der Investor in der Vox-Show. Später fragte er sogar süffisant, ob Leonie das vorgestellte Mittel, das verspricht, Hyaluron-Unterspritzungen aufzulösen, vielleicht gleich noch einmal bei sich selbst anwenden müsse. Abschließend gab er ihr noch einen weiteren ungefragten Ratschlag mit auf den Weg: "Du brauchst eine Weile keine Aufspritzung mehr." Die Gründerin ließ das nicht auf sich sitzen und meldete sich nach der Ausstrahlung auf TikTok zu Wort und betonte, wie verletzend die Worte des Unternehmers für sie waren. Sie und ihre Mutter seien schließlich gekommen, um ihr Produkt bewerten zu lassen – nicht Leonies Gesicht.

Warum Carstens Bemerkungen so tief saßen, erklärt Leonie in ihrem Video ebenfalls. Bereits in ihrer Jugend sei sie wegen ihres Aussehens gemobbt worden und habe deshalb äußerlich etwas an sich verändert. Dabei kam es leider zu Komplikationen, die letztlich zu ihrer Produkterfindung führten. Nach einer Lippenbehandlung kämpfte die Gründerin mit heftigen Schwellungen und traute sich nach eigenen Angaben erst rund zwei Tage später wieder vor die Tür. Das Auflösen der Hyaluronsäure schlug zusätzlich mit 250 Euro zu Buche. Heute sagt Leonie: Jeder solle selbst entscheiden, was er mit seinem Körper mache – für sie zählten die inneren Werte. Auf TikTok bekam die 26-Jährige dafür reichlich Zuspruch. "Ich fand es auch ein absolutes No-Go und sehr unprofessionell von dem Löwen", schrieb ein Nutzer, ein anderer schoss direkt in Richtung des kritischen Löwen: "Wie war das mit dem Glashaus, lieber Herr Maschmeyer?"

In der Sendung forderten Leonie und ihre Mutter 250.000 Euro für 25,1 Prozent der Firmenanteile. Den geplanten Ladenpreis von 89 Euro fanden die Löwen allerdings reichlich sportlich und so hagelte es nach der Kritik an der Optik der Gründerin zuletzt auch noch Kritik am Geschäftsmodell. Judith Williams (55) vermisste eine belastbare wissenschaftliche Studie zur Wirkung, Dagmar Wöhrl (72) hielt die Bewertung vor dem Launch für nicht akzeptabel. Carsten, Judith, Dagmar und Ralf Dümmel (59) stiegen aus. Auch Janna Ensthaler, die an Produkt und Markt glaubte, winkte wegen des Pitches und ihrer Zweifel an den Gründerinnen ab. Ergebnis: kein Deal. Die viel diskutierte Folge lief übrigens quotentechnisch gut: "Die Höhle der Löwen" erreichte insgesamt 1,08 Millionen Zuschauer und lag damit nur 20.000 hinter Promi Big Brother. Beim Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte die Vox-Gründershow gegenüber der Sat.1-Konkurrenz sogar die Nase vorn.

Anzeige Anzeige

Imago Carsten Maschmeyer im September 2026 in Berlin-Adlershof

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Actionpress/ Wenzel, Georg Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel im August 2018