Kim Kardashian verrät Norths Urteil über ihre Looks

Auf dem roten Teppich in New York hat Kim Kardashian (46) verraten, wer in Modefragen bei ihr das letzte Wort hat: Tochter North West (13). Zur Premiere der zweiten Staffel von "All's Fair" erzählte die Unternehmerin im Gespräch mit E! News, dass die Teenagerin ihre Auftritte genau unter die Lupe nimmt und mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält. Für die laufende Promotour fällt das Urteil allerdings freundlich aus. "Sie würde alle unsere Looks lieben. Sie hat mich wirklich unterstützt – in letzter Zeit", sagte Kim. An ihrer Seite posierten die Kolleginnen Sarah Paulson (51) und Niecy Nash-Betts (56), mit denen sie in der Hulu-Produktion zusammenarbeitet. Ab dem 4. November laufen die neuen Folgen dort.

Doch nicht jedes Outfit findet in Norths Augen Gnade. Missfällt ihr etwas an Mamas Styling, sagt sie das geradeheraus. Kim nimmt sich das zu Herzen, statt beleidigt zu sein, und schätzt die Offenheit ihrer Kinder sogar. "Das ist es, was wir an ihnen lieben. Sie sind so ehrlich, und ich liebe es, mir von North Modetipps zu holen. Ehrlich gesagt liegt sie nie falsch", schwärmte sie gegenüber E! News. Damit steht Kim im Cast nicht allein: Auch Niecy bekommt Kommentare aus der Familie zu hören. Ihre drei erwachsenen Kinder Dominic, Donielle und Dia achten laut der Schauspielerin besonders auf ihre Garderobe, seit sie 2020 Jessica Betts das Jawort gab.

Wie selbstbewusst North in Stilfragen auftritt, zeigte sich zuletzt an Halloween. Kim wollte sich als ihre Tochter verkleiden, doch die 13-Jährige schickte sie sofort zurück ins Ankleidezimmer. "Falsches Shirt! Diesen Rock würde ich nie tragen. Wo hast du die Wimpern her? Nein, nein, nein", gab Kim bei "Entertainment Tonight" Norths Reaktion wieder. Am Ende stylte die Teenagerin das Outfit selbst. Ohnehin hat sie einen ausgeprägten Hang zu Außergewöhnlichem: Ihre blauen Zöpfe sind von der Pop-Kunstfigur Hatsune Miku inspiriert, dazu kommen Piercings. "Ich nehme kleine Teile vom Swag der anderen und mache daraus meinen eigenen", erklärte North. Ideen holt sie sich vor allem auf TikTok und Pinterest.

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TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

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Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

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