Williams neues Team könnte Harry und Meghan verdrängen

Beim Aufbau ihres künftigen Umfelds könnten sich Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) stärker auf andere Verwandte stützen. Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) würden damit noch weiter an den Rand des Königshauses rücken. Laut Express UK werden als mögliche Vertraute des Thronfolgerpaares Williams Cousine Zara Tindall (45) und deren Ehemann Mike Tindall (48) gehandelt, ebenso Prinz Edward (62) und seine Frau Sophie. Zara und Mike sind keine arbeitenden Royals, gelten aber als wichtiger Rückhalt in der Familie. Zum engeren Zirkel könnten außerdem Peter Phillips (48), der Sohn von Prinzessin Anne (76), und seine kürzlich angetraute Frau Harriet gehören. Offiziell steht über neue Rollen in der Königsfamilie bislang aber nichts fest.

Harriet, früher als Krankenschwester im NHS tätig, gab Peter im Juni in der All Saints Church in Kemble das Jawort. Im Kreis der Royals fühlt sie sich offenbar schon heimisch. Im Gespräch mit People lobte sie vor allem Kate: "Ich kann mich an Catherine wenden, wenn ich Rat und Orientierung brauche. Sie ist sehr warmherzig, und ich würde mich immer wohl dabei fühlen, sie um Rat zu bitten, wenn ich bei etwas Hilfe bräuchte." Im gemeinsamen Urlaub auf den Scilly-Inseln hätten sich William und Kate locker und nahbar gezeigt. Die Kinder tobten gemeinsam im Wasser, und dennoch sei der gegenseitige Respekt spürbar gewesen. Auch König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) hätten Harriet und ihre Tochter Georgina freundlich aufgenommen: "Sowohl der König als auch die Königin waren so herzlich zu mir und Georgina. Ich kann ihnen beiden gar nicht genug danken." Edward und Sophie bestreiten weiterhin offizielle Auftritte. Zara und Mike bringen vor allem Familiennähe und sportliche Erfolge mit. Sie gewann olympisches Silber in der Vielseitigkeit, er wurde mit England Rugbyweltmeister.

Noch vor wenigen Wochen hatte es ganz anders ausgesehen: Eine Rückkehr von Harry und Meghan in den Kreis der arbeitenden Royals galt als denkbarer Ausweg für das dünn besetzte Königshaus. Charles und William sollen angesichts immer zahlreicherer Termine Entlastung brauchen, und das international erfahrene Sussexpaar wurde dafür ins Spiel gebracht. Allerdings ist das Verhältnis zum Palast seit Jahren belastet. Nach dem Rückzug und dem Umzug in die USA sorgten Interviews, die Netflix-Dokuserie und Harrys Memoiren "Reserve" immer wieder für Reibung. In einem Brief, der im September im Namen von Charles verschickt wurde, hieß es, Harry und Meghan ähnelten "Privatleuten mit kommerziellen und wohltätigen Interessen". Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares hielt dagegen, die beiden bevorzugten den Begriff "Personen des öffentlichen Lebens". Aktuell lebt die Familie wieder in England.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, März 2026

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Getty Images Herzogin Kate und Zara Tindall beim Royal Ascot 2019

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