Harry und Meghan ernten für neuen Umzug heftige Kritik

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) stehen erneut im Kreuzfeuer. Auslöser ist, dass die Familie in Großbritannien abermals umgezogen ist. Nach der Heimkehr aus Amerika im August kam das Paar samt den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zuerst im Haupthaus eines vermögenden Bekannten in den Cotswolds unter. Nun hat es offenbar ein anderes Gebäude auf dem gleichen Gelände bezogen. Laut The Blast äußern vor allem Reddit-Nutzer Bedenken, wie die Kinder das verkraften. Binnen kurzer Zeit müsse sich der Nachwuchs wiederholt auf neue Räume und neue Umstände einstellen. Ein Kommentator bringt es auf den Punkt: "Eine neue Schule und alle paar Wochen ein neues Zuhause." Ein weiterer schreibt: "Es ist schrecklich für ihre Kinder. Sie tun mir wirklich leid."

Ein anderer User wird noch deutlicher: Das ständige Hin und Her "kann und wird" bei Archie und Lilibet "emotionale Unruhe verursachen", meint er. Dabei verweist er auf das junge Alter der Geschwister: "Und das alles innerhalb weniger Monate. Das ist eine Menge, die man einem fünf- und einem siebenjährigen Kind zumutet." Man sollte die Aussagen allerdings einordnen, denn es handelt sich um private Meinungen aus sozialen Netzwerken. Eine Expertenbewertung zu möglichen seelischen Folgen liefert The Blast nicht. Zusätzlich angeheizt wird die Debatte durch Harrys und Meghans vermeintliche Entscheidung, die Kinder zwischenzeitlich aufgrund von Sicherheitsbedenken von der neuen Schule zu nehmen. Das Paar selbst hat sich zu den Vorwürfen und Sorgen der Reddit-User bislang nicht öffentlich geäußert.

Zwischendurch soll das Paar nach einem eigenen Domizil im Wert von rund 13 Millionen Dollar (11,6 Millionen Euro) Ausschau gehalten haben. Weil Harry und Meghan nun länger bei ihrem Freund bleiben, ruht diese Suche Berichten zufolge vorerst. Hinter dem Aufschub könnten auch finanzielle Gründe stecken, denn es kursieren Gerüchte über Geldnöte der Sussexes. Der Examiner will erfahren haben, dass die Lage trotz des Neustarts in England angespannt sei, zumal das Paar sein Anwesen in den USA behalten hat. "Sie haben außerdem Geldsorgen, mit denen sie sich befassen müssen", so ein Insider. Harry soll deshalb sein Netzwerk nach neuen Einnahmequellen durchforsten, auch für Meghan. Bestätigt ist nichts davon, das Paar schweigt dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in England

Anzeige Anzeige