Taylor Swift zahlte Nelly 50.000 Dollar für drei Minuten

Taylor Swift (36) ließ sich einen gerade einmal drei Minuten langen Gastauftritt von Nelly (52) offenbar einiges kosten. Wie der Rapper jetzt im Interview mit "The Breakfast Club" verriet, holte ihn die Sängerin 2011 überraschend zu einem Konzert ihrer "Speak Now World Tour" nach Houston, um gemeinsam vor Zehntausenden Fans seinen Hit "Just a Dream" zu performen. Für den kurzen Einsatz soll Taylor ihrem Gast rund 50.000 Dollar, also etwa 45.000 Euro, gezahlt haben, die dem Musiker backstage in bar und ausgerechnet in einer Fastfoodtüte von McDonald's überreicht wurden. Dabei wäre dieser bizarre Aufwand offenbar gar nicht nötig gewesen, da Nelly im Gespräch betonte, dass er für die gemeinsame Performance auch ganz ohne Bezahlung nach Houston gereist wäre. Neben dem Bargeld organisierte Taylor ihm jedoch noch weitere exklusive Annehmlichkeiten für seine Reise.

Taylor hatte Nelly nach dessen Erinnerung unvermittelt angerufen und erklärt, dass sie ihn gerne bei ihrer Show in Houston dabeihätte, das Budget allerdings begrenzt sei. "Was ich machen werde, ist, mein Flugzeug zu schicken. Ich besorge dir ein Zimmer und all das. Und wir haben nur etwa 50.000 Dollar", habe sie ihm am Telefon angeboten, woraufhin der Rapper scherzte: "Kannst du das in eine McDonald's-Tüte packen?" Taylor ließ daraufhin einen G5-Privatjet kommen, der Nelly samt seinen Kindern abholte, während ihr Manager Robert Allen ihm kurz vor dem Auftritt tatsächlich die Tüte mit den 50.000 Dollar zuwarf. Die extra gebuchte Präsidentensuite im Four Seasons nutzte der Rapper letztendlich gar nicht, da er direkt nach dem dreiminütigen Bühnenmoment wieder zum Flughafen fuhr.

Nelly kennt Taylor nach eigener Aussage schon lange und war auch mit ihrem Vater sowie ihrem Management bereits bestens vertraut. Der gemeinsame Auftritt in Houston blieb nicht die einzige Bühnenaktion der beiden Stars. 2013 unterstützte der Rapper Taylor während ihrer "Red Tour" auf der Bühne, bevor sie zwei Jahre später bei der "1989 World Tour" erneut gemeinsam seinen Kulthit "Hot in Herre" performten. Dieser Song hatte schon bei Taylors allererster Anfrage für die Show in Houston eine ganz persönliche Rolle gespielt, da sie Nelly damals am Telefon verriet, am Vorabend mit ihren Freundinnen eine Choreografie dazu einstudiert zu haben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift und Nelly

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Getty Images Rapper Nelly im August 2022 in Atlanta

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