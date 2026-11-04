Nicola in Damians Armen: Brooklyn Beckham löscht Foto

Brooklyn Peltz-Beckham (27) hat nach einer Halloweenparty in Los Angeles ein viel diskutiertes Gruppenfoto aus seinem Instagram-Bilderkarussell entfernt. Auf der Aufnahme war Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) Arm in Arm mit dem gemeinsamen Freund Damian Hurley (24) zu sehen. Die beiden trugen schwarze Lederkostüme, während Brooklyn im Superman-Shirt und mit großer Brille etwas abseits hinter ihnen stand. Viele Fans merkten daraufhin an, dass der Sohn von David (51) und Victoria Beckham (52) auf der Aufnahme wie das fünfte Rad am Wagen wirke. Inzwischen fehlt genau dieses Bild. Das Bilderkarussell zeigt nur noch Aufnahmen, auf denen Brooklyn mit Nicola posiert. Außerdem teilte der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story ein Solofoto der Schauspielerin. Dazu schrieb er "mein Mädchen" und unterlegte den Beitrag mit Ariana Grandes (33) Song "Dangerous Woman".

Nicola hatte sich für den Abend als Catwoman verkleidet und ihren Lederlook mit einer Peitsche ergänzt. Weil ihr Kostüm dem Outfit von Damian stark ähnelte, sorgte vor allem der Partnerlook der Freunde für Reaktionen. "Der Arme, er sieht aus wie das fünfte Rad am Wagen", schrieb ein Follower unter dem ursprünglichen Instagram-Beitrag. Ein anderer kommentierte: "Brooklyn wirkt so fehl am Platz." Auch die Kostümwahl beschäftigte die Nutzer: "Warum trägt sie ein passendes Kostüm mit einem anderen Mann?", wollte ein Fan wissen. Damian ließ sich von der Aufregung allerdings nicht beirren und schwärmte auf Instagram von der Party. Unter Nicolas Post schrieb er: "Ich liebe dich so sehr, was für eine Nacht." Brooklyns inzwischen bearbeitetes Bilderkarussell kommentierte er ebenfalls überschwänglich mit den Worten: "Ich liebe das, die beste Nacht."

Brooklyn, Nicola und Damian hatten Halloween gemeinsam gefeiert. Außer dem Schnappschuss des Trios, der nun für Gesprächsstoff sorgte, wurden weitere Fotos veröffentlicht. Sie zeigen Brooklyn und seine Frau sehr vertraut. Auf mehreren Aufnahmen rückten die beiden eng zusammen und küssten sich vor der Kamera. Damian ist auf diesen Fotos nicht zu sehen. Ihn und Brooklyn verbindet eine enge Freundschaft. Beide kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Mit Sir Elton John (79) haben sie sogar denselben Patenonkel. Auch kurz vor der Halloweenparty waren die Freunde gemeinsam unterwegs. Eine Woche zuvor besuchten sie zusammen mit Nicola in Venedig die Feier zum 64. Geburtstag von David Furnish (64). Dort trat das Trio ebenfalls gemeinsam auf.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Damian Hurley, Halloween 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Halloween 2026

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