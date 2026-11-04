Reagiert Daniela Katzenberger hier auf Jennys Story?

Daniela Katzenberger (40) hat offenbar genug von den Berichten und Gerüchten, die über sie kursieren. In ihrer Instagram-Story meldet sich die TV-Bekanntheit jetzt mit einem deutlichen Statement bei ihren Followern. Auf pinkem Hintergrund erklärt sie, warum sie künftig nicht mehr auf jede Behauptung eingehen will: "... wisst ihr, was ich die letzten 3 Jahre gelernt hab? Ich MUSS mich nicht zu jedem Bullshit äußern", schreibt sie. Auf welchen Anlass sie sich genau bezieht, verrät sie dabei allerdings nicht. Auch Namen nennt sie keine. Trotzdem drängt sich eine Frage auf: Ihre Schwester Jennifer Frankhauser (34) hatte erst vor Kurzem öffentlich über die Funkstille zwischen den beiden gesprochen. Könnte die Story also eine Reaktion darauf sein? Ein direkter Zusammenhang lässt sich aus Danielas Post allerdings nicht ablesen.

Statt sich lang und breit zu rechtfertigen, setzt Daniela in ihrem Storyvideo, das nur aus Text besteht, auf eine ordentliche Portion Ironie. "Wichtig ist, dass ihr immer alles glaubt, was ihr über mich lest oder hört, dann wird's euch nie langweilig ... und mir auch nicht", schreibt die TV-Bekanntheit mit einem Augenzwinkern. Ganz so locker scheint sie die Sache aber doch nicht zu nehmen. Zum Abschluss gibt sie offen zu, wie sehr sie das Ganze schlaucht: "Bin so müde von dem Scheiß, sorry. Eure Katze", heißt es am Ende ihrer Nachricht. Auf welche Berichte oder Aussagen sie mit ihren Worten reagiert, erklärt Daniela nicht. Auch ihre Schwester Jennifer erwähnt sie an keiner Stelle. Damit bleibt offen, ob die Story tatsächlich etwas mit dem öffentlich gewordenen Kontaktabbruch der Schwestern zu tun hat oder ob sie auf ganz andere Gerüchte anspielt.

Jennifer hatte sich vor rund anderthalb Wochen in einer Fragerunde auf Instagram zum Verhältnis der beiden geäußert. Dabei bestätigte sie, dass zwischen ihr und Daniela derzeit kein Kontakt besteht. Nach Jennifers Angaben wirkt sich die Distanz zwischen den Schwestern inzwischen auch auf ihre Familie aus. Ihre Kinder kennen ihre Tante Daniela demnach nicht. Mit diesen Aussagen hatte Jennifer das schwierige Verhältnis der Schwestern ganz offen zum Thema gemacht. Daniela bezog sich in ihrer aktuellen Story jedoch weder ausdrücklich auf Jennifer noch auf deren Kinder. Auch zu möglichen Gründen für den Kontaktabbruch äußerte sie sich nicht. Ihr Beitrag bleibt stattdessen eine allgemeine Absage an den Druck, auf jede Erzählung über sie reagieren zu müssen. Ihre Fans müssen sich also vorerst mit ihrer kryptischen Botschaft auf pinkem Grund begnügen.

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Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

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Imago Daniela Katzenberger bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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