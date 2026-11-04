KI-Verdacht: Fans erkennen Alisha Lehmann auf Foto kaum

Alisha Lehmann (27) sorgt mit neuen Bildern für Rätselraten unter ihren Fans. Die Fußballerin veröffentlichte vor Kurzem auf Instagram eine Bilderreihe mit insgesamt fünf Fotos. Vor allem die erste Aufnahme lässt viele ihrer Follower stutzen. Darauf sitzt die Schweizerin in einem knappen bordeauxfarbenen Sportoutfit auf einem Bett. Für zahlreiche User wirkt die Sportlerin auf dem Bild jedoch deutlich verändert, manche erkennen sie kaum wieder. Tatsächlich liefert auch eine Überprüfung des betreffenden Fotos einen auffälligen Hinweis. Wie Blick berichtet, wurde die Aufnahme mit SynthID, einer Website, die KI-generierte Inhalte erkennen soll, genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: "Dieses Bild wurde mit OpenAI erstellt oder bearbeitet." Was genau das bedeutet, bleibt allerdings offen. Der Check verrät nämlich nicht, ob das Bild komplett künstlich erzeugt oder nur nachträglich verändert wurde. Auch wie stark und an welchen Stellen möglicherweise eingegriffen wurde, lässt sich daraus nicht ablesen.

In der Kommentarspalte häufen sich die Spekulationen, dass das Foto mithilfe von künstlicher Intelligenz bearbeitet worden sein könnte. Einige Fans gehen sogar noch weiter und halten das Bild für einen Fake. "Das ist nicht sie", schreibt ein User unter dem Beitrag. "Wer ist das?", will ein anderer wissen. Ein weiterer Follower ist überzeugt: "Das erste Foto muss AI sein, es sieht nicht aus wie du." Und auch ein vierter Kommentar bringt die Zweifel deutlich zum Ausdruck: "Das ist definitiv nicht Alisha Lehmann." Dass ein einzelnes Bild der Sportlerin so viel Aufmerksamkeit erregt, hängt auch mit ihrer enormen Reichweite zusammen. Mit 14,8 Millionen Followern gehört Alisha zu den Sportlerinnen mit den meisten Fans auf Instagram. Regelmäßig teilt sie dort Einblicke in ihren Alltag, ihr Training und ihre Outfits. Die Fußballerin, die aus dem Kanton Bern stammt, gilt besonders für viele junge Menschen als Identifikationsfigur. In den sozialen Medien zeigt sie sich dabei stets fit, erfolgreich und makellos.

Gerade deshalb schauen ihre Follower offenbar ganz genau hin, wenn ein Foto von dem gewohnten Bild abweicht. Die Diskussion um die neue Aufnahme macht zugleich deutlich, wie schwierig es inzwischen geworden ist, echte Fotos und digital bearbeitete Bilder ohne klare Kennzeichnung auseinanderzuhalten. Der Begeisterung vieler Fans tut die Debatte dennoch keinen Abbruch: Neben den kritischen Stimmen finden sich unter dem Post auch zahlreiche Herzen, Flammen und Smileys mit Herzaugen. Alisha selbst hält sich zu den Vorwürfen bislang bedeckt. Auf eine Anfrage von Blick wollte sich die Fußballerin weder zu dem Foto noch zu den KI-Vermutungen äußern.

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Instagram / alishalehmann7 Alisha Lehmann auf Instagram 2026

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IMAGO / NurPhoto Alisha Lehmann im Juli 2025 bei der Frauenfußball-EM

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