Frank Thelen bringt "Höhle der Löwen"-Gründerin zum Weinen

In der finalen Folge der 20. Staffel von Die Höhle der Löwen wird es jetzt emotional: Die Berliner Gründerin Isabella Steiner reist nach Köln, um den Investoren ihren alkoholfreien Spritz aus dem Tütchen vorzustellen. Das Aperitif-Konzentrat ihrer Marke "nüchtern" wird einfach mit Tonic Water aufgefüllt. Für 300.000 Euro bietet sie zwölf Prozent ihrer Firma an und beziffert den Unternehmenswert auf 2,5 Millionen Euro. Doch Frank Thelen (51) stößt sich an den präsentierten Geschäftszahlen und entdeckt nach eigener Aussage "sehr viele Alarmzeichen". Schließlich wird der Investor deutlich: "Dein Pitch war – ich sage es nicht im Bösen, aber wenn man es wirklich beleuchtet – nicht ehrlich." Die harten Worte treffen Isabella sichtlich. Vor laufenden Kameras bricht die Gründerin in Tränen aus.

In ihrem Pitch hatte Isabella auf mehr als drei Millionen Euro Umsatz verwiesen, den sie seit 2020 mit ihrem Onlineshop für alkoholfreie Getränke erzielt habe. Allerdings stammen die Einnahmen nicht ausschließlich aus dem Verkauf ihrer eigenen Marke, da sie über den Shop auch Produkte anderer Hersteller vertreibt. Genau hier setzt Franks Kritik an. "Du erzählst von Umsatz, der aber überhaupt nicht mehr relevant ist", hält er ihr vor. Auch die geforderte Firmenbewertung sei seiner Ansicht nach "einfach nicht in Ordnung". Getränkeunternehmer Andreas W. Herb sieht das Konzept ebenfalls kritisch und kann sich vor allem mit dem Markennamen nicht anfreunden. "Wenn das einen schönen, italienischen Namen hätte, wäre ich dabei. Mit dem Brandnamen bin ich raus", erklärt er.

Auch geschmacklich gehen die Meinungen auseinander: Während Judith Williams (55) den Italian Spritz "richtig gut" findet, gesteht Ralf Dümmel (59): "Mein Ding ist es nicht so." Trotz des positiven Feedbacks von Judith kann Isabella keinen der Investoren für sich gewinnen. Als die Gründerin mit den Tränen kämpft, steht Dagmar Wöhrl (72) auf und nimmt sie tröstend in den Arm. "Du kämpfst so toll! Ich habe alle Achtung vor dir. Das ist dein Lebenswerk, das ist deine Planung. Du bist eine tolle Frau", spricht sie ihr Mut zu. Doch auch die aufmunternden Worte ändern nichts am Ergebnis: Isabella muss die Höhle wie viele andere Gründer ohne den erhofften Deal verlassen. Ihr letzter Kommentar bringt die Enttäuschung mit trockenem Humor auf den Punkt: "Ich brauche einen Drink."

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Public Address / ActionPress Frank Thelen, Unternehmer und TV-Star

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RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

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RTL Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

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