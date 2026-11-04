Sofia und Juan Carlos sollen seit den 70ern getrennt sein

Nach außen wirkt das spanische Königshaus geschlossen, doch die Ehe von Königin Sofia (88) und König Juan Carlos (88) besteht offenbar schon lange nur noch auf dem Papier. Pilar Eyre, Autorin von "Sucesión", behauptet, die Zuneigung zwischen dem früheren Königspaar sei bereits in den 1970er-Jahren erloschen. Auslöser soll gewesen sein, dass Sofia ihren Gatten damals erstmals mit einer anderen Frau überrascht habe. Von da an hätten die beiden getrennte Schlafzimmer bezogen. Auch öffentlich gehen sie heute meist getrennte Wege. Seit 2020 liegen zudem Tausende Kilometer zwischen ihnen: Wegen heftiger Vorwürfe zu seinen Finanzen verließ Juan Carlos Spanien und lebt seither in Abu Dhabi, während Sofia in der Heimat blieb.

Mit ihrer Darstellung steht Pilar nicht allein. Der Journalist José María Olmo erklärt, zwischen Sofia und Juan Carlos habe es keine Liebesbeziehung mehr gegeben, als Sohn Felipe gerade fünf Jahre alt war. Die Investigativreporterin Rebeca Quintáns López sprach in einer Dokumentation gar von Tausenden Geliebten des Altkönigs. Großes Aufsehen erregte seine Affäre mit Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, die nach eigener Aussage von 2005 bis 2009 lief. Sein Image litt außerdem unter der Elefantenjagd in Botswana 2012 während der spanischen Wirtschaftskrise sowie unter Anschuldigungen wegen Korruption, Geldwäsche und Betrugs, die 2023 fallen gelassen wurden. Gemeinsam ließen sich die beiden zuletzt kaum blicken: bei der Hochzeit in Jordanien 2023, bei einer Trauerfeier in Madrid 2024 und beim Familienessen im La-Almudaina-Palast auf Mallorca im Sommer 2026.

Zu ihrem 88. Geburtstag am 2. November soll Sofia nur einen engen Kreis eingeladen haben: Sohn Felipe, Schwiegertochter Königin Letizia (54) sowie die Enkelinnen Prinzessin Leonor (21) und Prinzessin Sofía (19) waren mit von der Partie. Prinzipiell steht einer Rückkehr Juan Carlos' nach Spanien nichts mehr im Weg. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt jedoch weiterhin als angespannt. Auch wurde bekannt, dass Felipe sogar ein zukünftiges Erbe seines Vaters nicht annehmen wolle, um sich von dessen Skandalen zu distanzieren. Dass Ehepartner getrennt nächtigen, kommt auch bei Felipe und Letizia vor: Auf Auslandsreisen beziehen König und Königin verschiedene Hotelzimmer. Der Grund liegt hier allerdings in Protokoll und Sicherheitsvorgaben, von einer Ehekrise war ausdrücklich nicht die Rede.

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Getty Images Königin Sofia und König Harald von Norwegen, Juni 2023

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Getty Images Das einstige spanische Königspaar Sofía und Juan Carlos 1975

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