Deswegen schlafen König Felipe und Königin Letizia getrennt

König Felipe (57) und Königin Letizia (53) von Spanien haben in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt – nicht wegen ihrer royalen Aufgaben, sondern aufgrund eines Details ihrer gemeinsamen Reisen. Es wurde bekannt, dass das Paar bei offiziellen Auslandsbesuchen stets in getrennten Hotelzimmern schläft. Diese Enthüllung sorgte für Gesprächsstoff und Spekulationen. Eine mögliche Ehekrise wurde dabei jedoch ausgeschlossen. Vielmehr liegen die Gründe für diese Regelung laut Kurier in protokollarischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen, wie Experten für königliche Etikette betonen.

Die Journalistin Silvia Taulés erklärte in der spanischen Fernsehsendung "D’Corazón", dass der Komfort der Royals hierbei eine wichtige Rolle spiele: "Man schläft sehr gut alleine." Doch laut der Zeitschrift Lecturas greifen hier vor allem protokollarische Überlegungen, die weit verbreitet unter europäischen Monarchien sind. Das geteilte Nächtigen dient dazu, Sicherheitsrisiken zu reduzieren und in unvorhergesehenen Situationen handlungsfähig zu bleiben. María José Gómez Verdú, eine Expertin für das Protokoll, betonte, dass diese Maßnahmen für die Stabilität und Kontinuität der Institution essenziell seien. Andere Königshäuser achten aus ähnlichen Gründen darauf, dass beispielsweise Thronfolger niemals gemeinsam reisen.

Trotz der schlüssigen Erklärung werfen das Schlafarrangement und die strikte Einhaltung des Protokolls einen Schatten auf die zwischenmenschliche Seite der Beziehung. Gerüchte und Beobachtungen, die König Felipe und Königin Letizia ein kühles Verhältnis bescheinigen, erhalten so neue Nahrung. Eine gewisse Distanz zwischen den beiden war bereits bei vergangenen öffentlichen Auftritten kommentiert worden. Dennoch scheint das spanische Königspaar bemüht, seine Rolle in der Monarchie mit Würde und ohne privates Aufsehen zu erfüllen. Letizia, die einst als geschiedene Journalistin skeptisch betrachtet wurde, hat längst gezeigt, dass sie die royalen Herausforderungen perfekt meistert. Felipes und Letizias Ehe bleibt ein vielbeachtetes, jedoch kaum skandalträchtiges Thema.

Getty Images Königin Letizia und König Felipe, spanische Royals

ActionPress / THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA König Felipe und Königin Letizia bei den Premio Planeta Awards 2024

Instagram / casareal.es König Felipe und Königin Letizia im Dezember 2024