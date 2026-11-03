Queen des Fests: Mariah Carey läutet schon Weihnachten ein

Für Mariah Carey (57) kann die Weihnachtszeit offenbar gar nicht früh genug beginnen. Die Sängerin läutete bereits am Montag in New York City die Festtagssaison ein. Anlass war eine Cocktailparty eines Luxuslabels, bei der die Grammy-Preisträgerin gemeinsam mit zahlreichen Gästen ihre neue Weihnachtskampagne für die Marke feierte. Im Mittelpunkt steht ein Kampagnenfilm, für den Regisseur Harmony Korine verantwortlich ist. Darin ist Mariah selbst zu sehen, und auch die passende musikalische Untermalung fehlt nicht: Der Kurzfilm wird von ihrem Klassiker "All I Want for Christmas Is You" begleitet. Bei der Feier kam ebenfalls schnell Weihnachtsstimmung auf. Ein A-cappella-Chor präsentierte eine besondere Version des Hits und sang außerdem eine Auswahl weiterer großer Songs der Musikerin. Damit zelebrierte Mariah einmal mehr ihre Rolle als musikalische Queen des Fests.

Für die "Hero"-Interpretin könnte die kommende Saison aber nicht nur modisch spannend werden. Mit "All I Want for Christmas Is You" hat sie die Chance, erneut die Charts zu erobern und sich dabei einen Billboard-Rekord zurückzuholen, den sie zuletzt abgeben musste. Zwischen 2019 und 2025 stand der Song insgesamt 22 Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100. Die Wochen an der Chartspitze kamen allerdings nicht am Stück zusammen, sondern verteilten sich auf mehrere Weihnachtssaisons. Allein während der vergangenen Festtagszeit sicherte sich die Sängerin vier weitere Wochen auf Platz eins. Aktuell liegt jedoch Ella Langley (27) vorn: Die Countrysängerin übertraf Mariahs Bestmarke 2026 mit ihrem Song "Choosin' Texas", der bislang auf 26 Wochen an der Chartspitze kommt. Für Mariah heißt das: Schafft es ihr Weihnachtsklassiker in diesem Jahr früh genug zurück auf den ersten Platz und hält sich dort mehrere Wochen, könnte sie sich den Rekord bis Anfang 2027 zurückholen.

Doch der Weihnachtsklassiker hatte Mariah nicht nur Spitzenplätze in den Charts beschert, sondern auch reichlich Geld aufs Konto gespült. Laut einem damaligen Bericht von Forbes hatte der 1994 veröffentlichte Hit bis dahin geschätzt 92 Millionen Dollar (umgerechnet rund 82.025.677 Euro) an Tantiemen eingebracht. The Economist hatte die jährlichen Einnahmen auf rund 3,8 Millionen Dollar (rund 3.388.017 Euro) geschätzt. Andere Quellen gingen laut Daily Mail sogar von bis zu 4,6 Millionen Dollar (4.101.283 Euro) aus. Der Dauererfolg hatte demnach dazu beigetragen, Mariahs Vermögen auf geschätzte 540 Millionen Dollar (rund 481.455.064 Euro) anwachsen zu lassen.

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