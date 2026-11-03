Alessia Herren verrät den bitteren Grund für ihren Rückzug

Nach einer kurzen Auszeit hat sich Alessia Herren (24) mit nachdenklichen Worten an ihre Fans gewandt. In Instagram-Storys sprach die TV-Bekanntheit offen darüber, weshalb sie sich zuletzt aus den sozialen Medien zurückgezogen hatte. Sie habe die Pause ganz bewusst genutzt, um zur Ruhe zu kommen und über vieles nachzudenken. Was dahintersteckt, ist jedoch traurig: Menschen aus ihrem Umfeld, aber auch Personen, die sie selbst gar nicht kennt, würden Unruhe in ihre Familie und ihre Ehe bringen. In den Videos wirkt Alessia sichtlich angespannt und verärgert. Sie gestikuliert eindringlich und fragt sich, warum manche Menschen so bösartig handeln. Zu ihrer Abwesenheit im Netz erklärte sie: "In den letzten Tagen kam wieder etwas weniger von mir aus dem Grund, weil ich nicht die Art von Influencerin bin, die alles mit ihren Followern teilt." Wer genau hinter den Störungen steckt, verriet sie dabei nicht.

Die Influencerin stellte in ihren Storys außerdem klar, dass sie sich nicht unter Druck setzen lässt, ständig Einblicke in ihr Leben zu geben. "Wenn, dann mache ich das von Herzen, weil ich mich danach fühle und nicht, weil ich muss", betonte sie. Alessia richtete zudem eine klare Botschaft an Menschen, die mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind: Statt ihren Frust an anderen auszulassen, sollten sie sich Unterstützung suchen, inneren Frieden finden und an sich selbst arbeiten. Anderen bewusst das Leben schwer zu machen, sei hingegen der falsche Weg. Zudem rief sie dazu auf, das Glück anderer Menschen nicht zu zerstören. Selbst im Streit solle man seinen Mitmenschen nichts Schlechtes wünschen. Dafür fand sie drastische Worte: "Vertraut mir, mein Wort in Gottes Ohr: Wünscht ihr anderen Schlechtes, kommt es doppelt und dreifach zurück."

Zugleich stellte Alessia klar, dass sie als Influencerin bewusst zwischen ihrem Privatleben und ihrem öffentlichen Leben unterscheidet. Nicht jede persönliche Herausforderung wolle sie mit ihrer Community teilen. Außerdem gab sie zu bedenken, dass die Darstellung in den sozialen Medien längst nicht immer die tatsächliche Lebensrealität widerspiegelt. "Und auf Instagram scheint immer alles perfekt und super auszusehen. Aber ich bin mir sicher, jeder von uns hat seine Geschichte wie auch seine Probleme zu tragen", gab sie zu bedenken. Mit ihrer Botschaft stellte sich Alessia klar vor ihre Familie und ihre Ehe und wandte sich gegen die Einmischung von außen. Was genau vorgefallen ist und wer für die Unruhe in ihrem Privatleben verantwortlich sein soll, ließ sie in ihren Storys allerdings offen. Auch weitere Details zu der Situation nannte sie nicht.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Bekanntheit

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