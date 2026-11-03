Marlas Kuschelvideo mit Tim Kühnel: Fans vermuten Beziehung

Sind Marla Slengard und Tim Kühnel (29) auch nach dem Ende der Dreharbeiten noch unzertrennlich? Ein romantischer Clip im Netz lässt die Gerüchteküche über den aktuellen Beziehungsstatus der Realitystars gerade mächtig brodeln. Marla veröffentlichte auf Instagram ein Video, das vor laufenden Kameras in der Love Island VIP-Villa aufgezeichnet wurde. Darin zeigen sich die beiden völlig vertraut: Sie halten sich im Arm, küssen sich leidenschaftlich und tanzen eng umschlungen. Untermalt hat die Social-Media-Bekanntheit die vertrauten Momente mit dem Song "Purpose" von Justin Bieber (32). Dazu schrieb sie: "Wie sich das Leben mit dir anhört." Nun glauben viele Fans, dass die beiden auch nach der Show zueinandergefunden haben könnten. Eine offizielle Bestätigung für ein Happy End gibt es bislang allerdings nicht.

Unter dem Post ist bereits eine wilde Diskussion entbrannt und die Community rätselt heftig mit. "Irgendwie voll der Spoiler. Wenn ihr Stress hättet, postet man das ja nicht und markiert ihn sogar", meint ein Follower. Ein anderer Nutzer sieht das ähnlich: "Spoiler? Sowas postet man ja nicht, wenn nichts mehr läuft." Marla selbst sieht das Ganze gelassen und verrät vorerst nur, in welchem Rahmen die Szenen aufgezeichnet wurden: "Das ist aus den letzten beiden Folgen." Ruhe kehrt damit allerdings nicht ein. "Das dachte ich mir schon, dass es aus der LI-Zeit ist, aber, auch wenn es schön ist, würde man das doch nicht posten, wenn es vorbei ist? Ist jetzt zumindest so meine Theorie", schreibt ein Fan. Ein weiterer User gibt sich sogar überzeugt: "Die sind jetzt ja auch zusammen." Es gibt aber auch skeptische Stimmen. "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Beiden draußen noch ein Paar sind", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Zuschauer merkt an: "Krass, wenn man jetzt sieht, Tim sagt, er bereut, überhaupt mitgemacht zu haben."

Tatsächlich hatte Tim zuvor verraten, dass er seine Teilnahme an "Love Island VIP" bereut. Welche Gründe genau dahinterstecken, behielt er jedoch für sich. Ob seine ernüchternde Bilanz mit Marla zu tun hat, mit anderen Erlebnissen in der Villa oder mit dem Format im Allgemeinen, ist daher unklar. Dabei schloss der Realitystar vor dem Einzug ein Techtelmechtel mit Marla wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit eigentlich komplett aus. Während der Sendung funkte es dann aber gewaltig – auf körperlicher wie auf emotionaler Ebene. Ob diese intensive Bindung nach dem Verlassen der Show hielt, lassen die beiden aktuell unbeantwortet. Weder das Kuschelvideo noch Marlas knappe Antwort auf die Fragen ihrer Community lassen eindeutig erkennen, ob die beiden heute tatsächlich ein Paar sind.

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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