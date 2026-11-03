Lake Bells vergeben: Ehe ihres Freundes zerbrach gerade erst

Lake Bell (47) hat ihr neues Liebesglück offiziell gemacht! Die Schauspielerin ist mit dem Künstler Rashid Johnson liiert. Passend zu Halloween machte sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Auf einem innigen Selfie präsentierten sich die beiden eng aneinandergekuschelt. Dazu schrieb Lake: "Fröhlicher Halloween-Hard-Launch." Lange ließ das Paar danach nicht auf sich warten: Nur zwei Tage später präsentierten sich die beiden bei den CFDA Fashion Awards im American Museum of Natural History in New York. Die beiden posierten Arm in Arm für die Fotografen. Damit zeigten sie ihre Liebe auch auf dem roten Teppich ganz offen. Brisant: Rashids Ehe ist noch gar nicht lange Geschichte. Erst vor rund fünf Monaten war bekannt geworden, dass der Künstler und seine Frau Sheree Hovsepian nach 15 gemeinsamen Ehejahren getrennte Wege gehen.

Damals bestätigten Rashid und Sheree ihre Trennung in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber Page Six. Sie sprachen von einer "schwierigen Entscheidung". Über ihr künftiges Verhältnis zueinander sagten sie: "Wir tun dies mit Liebe, Fürsorge und tiefem Respekt füreinander, in dem Bewusstsein, dass wir weiterhin Freunde bleiben und immer ein wichtiger Teil im Leben des anderen sein werden." Das frühere Paar hat einen 14 Jahre alten Sohn. Für ihn wollen die beiden auch nach dem Ehe-Aus gemeinsam da sein. Inzwischen soll aber nicht nur Rashid wieder in festen Händen sein: Laut dem Newsportal führt auch Sheree mittlerweile wieder eine Beziehung. Beruflich gehen die Ex-Partner trotz der Trennung weiterhin gemeinsame Wege. Im Château La Coste in Frankreich ist derzeit eine gemeinsame Ausstellung der beiden zu sehen.

Rashid und Sheree lernten sich während ihres Studiums an der School of the Art Institute of Chicago kennen. Später folgte die Hochzeit, und die beiden waren insgesamt 15 Jahre miteinander verheiratet. Als Paar waren sie fester Bestandteil der Kunst- und Kulturszene in New York. Gemeinsam richteten sie unter anderem Veranstaltungen für Kunstorganisationen wie Creative Time aus. Bei ihrer Trennung baten die beiden um Privatsphäre für ihre Familie. Die Verantwortung für ihren Sohn teilen sie sich weiterhin. Auch Lake hat bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich. Sieben Jahre lang war sie mit dem Tätowierer Scott Campbell verheiratet. Im Jahr 2020 wurde die Trennung der beiden vollzogen. Lake und Scott haben zwei gemeinsame Kinder. Nach Angaben von Page Six verstehen sich die beiden als Eltern bis heute freundschaftlich.

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Instagram / lakebell Lake Bell und Rashid Johnson, Halloween 2026

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Getty Images Rashid Johnson und Lake Bell bei den CFDA Fashion Awards 2026 im American Museum of Natural History in New York

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