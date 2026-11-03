Nach einem Jahr Stille: Anna Kendrick mit Partner gesichtet

Seltener Anblick: Anna Kendrick (41) und ihr Partner Alex Edelman haben sich erstmals seit rund einem Jahr wieder bei derselben öffentlichen Veranstaltung blicken lassen. Am Samstagabend besuchten die Schauspielerin und der Comedian gemeinsam eine Halloweenparty in Los Angeles. Gastgeber der sechsten Ausgabe des Events waren Vas J Morgan und Michael Braun. Medienberichten zufolge standen beide auf der Gästeliste. Gemeinsame Fotos des Paares von der Feier gibt es bislang allerdings nicht. Erst als das Paar die Party wieder verließ, bekamen Fotografen die beiden vor die Linse. Während Alex auf den Aufnahmen klar zu erkennen ist, wollte Anna offenbar möglichst unerkannt bleiben: Die Sängerin zog sich kurzerhand ein Hockeytrikot über den Kopf. So verbarg sie ihr Gesicht vor den Kameras und verließ die Feier, ohne dass ein einziger Schnappschuss entstand, auf dem sie erkennbar war. Das zeigen Bilder von Just Jared.

Dass Anna und Alex nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, kommt nicht von ungefähr. Seit Bekanntwerden ihrer Beziehung halten die beiden ihr Privatleben weitgehend aus den Medien heraus. Erst im Juli 2025 wurde öffentlich, dass die Schauspielerin und der Comedian zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Monaten ein Paar waren. Ein Insider verriet damals gegenüber People: "Es scheint nichts Lockeres zu sein. Anna ist allerdings sehr zurückhaltend. Sie genießen Verabredungen in unauffälligen Restaurants, die nicht zu den typischen Promitreffpunkten gehören." Auch weitere Details deuteten schon früh darauf hin, dass es zwischen den beiden ernst ist. So soll Anna im März 2025 gemeinsam mit Alex dessen Geburtstag gefeiert haben. Außerdem soll sie zu diesem Zeitpunkt bereits seine Mutter kennengelernt haben. Offiziell kommentiert haben die beiden ihre Beziehung bislang nicht.

Schon wenige Monate später verbrachten die beiden auch gemeinsame Zeit im Urlaub: Im August 2025 begleitete Alex seine Freundin und deren Freundeskreis auf eine Reise zu ihrem 40. Geburtstag. Der Comedian ist vor allem durch seine Einmannshow "Just For Us" bekannt geworden. Für die Broadway-Produktion wurde er mit einem Special Tony Award ausgezeichnet. Anna ist als Schauspielerin und Sängerin bekannt und stand unter anderem für die Pitch Perfect-Reihe vor der Kamera. Trotz ihrer Bekanntheit geben die beiden bislang nur sehr wenige Einblicke in ihr gemeinsames Privatleben. Gemeinsame Aufnahmen des Paares sind sowohl auf dem roten Teppich als auch in den sozialen Medien eine Seltenheit. Auch von der jüngsten Halloweenparty in Los Angeles gibt es bislang keine gemeinsamen Fotos von Anna und Alex.

Anzeige Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images, Craig Barritt/Getty Images Collage: Anna Kendrick und Alex Edelmann

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Kendrick, Juni 2025

Anzeige Anzeige