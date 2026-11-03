Lisa Marie Akkaya meint: Mamasein ist manchmal "Fiebertraum"

Lisa Marie Akkaya (25) zeigt ihren Fans gerade eine sehr ehrliche Seite ihres Familienlebens. In mehreren Instagram-Storys gab die Influencerin jetzt einen ungeschönten Einblick in einen Tag mit Sohn Emilio, der sie viel Kraft gekostet hat. Der Grund dafür sei, dass ihr Sohn an diesem Tag besonders lebhaft und regelrecht in "Kampflaune" gewesen sei. Dadurch habe sie kaum etwas von dem geschafft, was sie sich eigentlich vorgenommen hatte. Der herausfordernde Alltag zehre zunehmend an ihren Kräften und bringe sie immer wieder an ihre persönlichen Grenzen. Sogar Selbstzweifel seien inzwischen ein Thema. "Heute ist echt einer dieser Tage, wo man alles hinterfragt und sich vorkommt wie die schlechteste Mama. Als ob man einfach nicht dafür gemacht ist", gestand Lisa ihren Followern offen und fügte hinzu: "Mama zu sein ist manchmal einfach der reinste Fiebertraum – Hilfe."

Wie turbulent der Tag mit Emilio war, schilderte Lisa mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Ihr Sohn habe sie gebissen, geküsst und abgeleckt. An diesem Tag sei sie für ihn offenbar alles zugleich gewesen: Trampolin, Klettergerüst, Puppe, Wrestling-Gegner, Kauknochen und sogar Mikrofon. Von ihren Plänen ist dabei nicht viel übrig geblieben. Mehr als sauber machen sei wohl nicht mehr drin. "Leute, ich wollte heute so viel schaffen, aber das wird nichts. Das wird nichts. Ich schaffe heute genau gar nichts", seufzte sie. Zusätzlich an den Nerven zehrte, dass Emilio nach der Kita seinen Mittagsschlaf ausgelassen hatte. Lisa hofft deshalb, dass ihr übermüdeter Sohn bald einschläft und vielleicht sogar durchschläft. Ihr eigenes Befinden fasste sie in einer Texteinblendung deutlich zusammen: "Lange nicht mehr so fertig gefühlt, innen wie außen. Ich fühle mich so unwohl die letzten Tage in meiner Haut, weil ich einfach erschöpft bin."

Trotz ihrer Selbstzweifel hatte Lisa auch aufmunternde Worte für andere Mütter übrig. In ihren Storys richtete sie sich direkt an sie und teilte eine ermutigende Nachricht mit ihnen. "Also, kleiner Reminder: Es geht nicht nur dir so. Wir sind alle gute Mamas, auch wenn wir uns nicht immer so fühlen – positiv bleiben", schrieb die Influencerin. Auch eine Prise Selbstironie durfte nicht fehlen. In einer Collage stellte Lisa ihren Mamaalltag, in dem sie meist ungeschminkt und sichtlich erschöpft ist, einem ihrer seltenen herausgeputzten Looks gegenüber. Auf der einen Seite sind Aufnahmen ohne Make-up und mit müdem Gesichtsausdruck zu sehen, auf der anderen Seite zeigt sie sich zurechtgemacht. Dazu kommentierte sie mit einem Augenzwinkern: "Mama zu sein heißt, zu 99 Prozent so auszusehen und zu einem Prozent so."

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

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Imago Akka (Furkan Akkaya) und Lisa Marie Akkaya bei der Premierenfeier von RTLZWEI "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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