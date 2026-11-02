Juan Carlos' Erbe: König Felipe verzichtet auf Milliarden

Spaniens König Felipe (58) will vom Vermögen seines Vaters nichts haben: Er hat auf sämtliche Ansprüche aus dem Nachlass von Juan Carlos (88) verzichtet, und seine Frau Königin Letizia (54) profitiert ebenfalls nicht davon. Dabei ist der frühere Monarch noch am Leben, ein Erbfall liegt also gar nicht vor, und die spätere Aufteilung ist keineswegs endgültig geklärt. Wie viel der Altkönig genau besitzt, ist nicht offiziell bestätigt. Eine ältere Schätzung beziffert das Vermögen auf etwa 1,8 Milliarden Euro. Laut dem Magazin Lecturas könnten die Schwestern des Königs, Prinzessin Elena (62) und Prinzessin Cristina (61), das Geld einst unter sich teilen, belegt ist das jedoch nicht. Die Royalexpertin Pilar Eyre sagte gegenüber El País: "Wenn Juan Carlos stirbt, werden seine Töchter zwei der reichsten Frauen Europas sein."

Hinter dem Verzicht steckt eine Entscheidung, die Felipe gemeinsam mit dem Königshaus getroffen hat. Er will Abstand zu den Affären und Skandalen gewinnen, die die Regierungszeit seines Vaters überschatteten. Besonders heftig war die Empörung 2012, als Juan Carlos während der spanischen Wirtschaftskrise zur Elefantenjagd nach Botswana flog. Die Reise kam nur ans Licht, weil er stürzte, sich die Hüfte brach und in Madrid operiert werden musste. An seiner Seite war damals Corinna zu Sayn-Wittgenstein, mit der ihn Berichten zufolge eine Liebesbeziehung verband, obwohl er noch immer mit Königin Sofia (88) verheiratet ist. Er bat öffentlich um Verzeihung. 2014 trat er ab, und Felipe wurde König. Später strich das Königshaus Juan Carlos zudem die jährlichen Bezüge aus dem Hofetat, um die Glaubwürdigkeit und Integrität der Monarchie zu wahren.

Wie angespannt das Verhältnis zwischen Letizia und Juan Carlos gewesen sein soll, schildert Pilar in ihrem Anfang Oktober erschienenen Buch "Sucesión". Demnach musste die ehemalige Fernsehmoderatorin hart um ihren Platz in der Königsfamilie ringen. Auch Elena und Cristina hätten sich gegen ihre Aufnahme gesperrt. Hinter den Palastmauern, so das Buch, kursierten abfällige Gerüchte über Letizia; man habe über sie getuschelt und sie geschnitten. Selbst Juan Carlos soll in einem eigenen Buch kein freundliches Bild seiner Schwiegertochter gezeichnet haben, konkrete Stellen daraus werden allerdings nicht angeführt. Äußerungen der Betroffenen zu diesen Darstellungen liegen bisher nicht vor.

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Getty Images König Felipe und Königin Letizia erwarten Emmanuel Macron und Brigitte Macron zum Galadinner im Königspalast in Madrid, 29. September 2026

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Getty Images Juan Carlos und König Felipe VI. bei einem Meeting in Madrid im Mai 2019

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