Heidi Klum trifft beim Lunch mit Leni ihren Ex Vito Schnabel

Unerwartete Begegnung in Manhattan: Als Heidi Klum (53) am Montag mit ihrer Tochter Leni zu Mittag aß, lief ihr überraschend ihr Ex-Freund Vito Schnabel (40) über den Weg. Das meldet das US-Portal Page Six, dem Fotos des Aufeinandertreffens vorliegen. Das Mutter-Tochter-Gespann saß gerade im Außenbereich des New Yorker Kult-Italieners Bar Pitti, als der Kunsthändler auftauchte. Zwischen Heidi und Vito, die sich 2017 nach einer dreijährigen Beziehung trennten, herrschte aber offenbar kein böses Blut – die Begrüßung fiel harmonisch aus. Ein Video, das dem Portal vorliegt, zeigt außerdem, wie das Model und Leni an einen anderen Tisch umziehen. Allerdings ist nicht klar, ob das vor oder nach dem Treffen mit Vito passierte. Weder Heidi noch Vito haben sich bisher öffentlich zu der Begegnung geäußert.

Für das Treffen mit ihrer Tochter setzte Heidi auf ein lässiges Outfit: Sie kombinierte einen langen, dunkelblauen Mantel mit einem grauen Top und klassischen Jeans. Eine schwarze Sonnenbrille und eine passende graue Tasche machten den Alltagslook komplett. Damit zeigte sich die GNTM-Chefin nur wenige Tage nach ihrer legendären Halloween-Party wieder völlig bodenständig. Am Wochenende zuvor hatte sie in New York noch als riesige, abgetrennte Hand für offene Münder gesorgt. Leni setzte beim Lunch dagegen komplett auf Schwarz. Begleitet wurde die junge Frau außerdem von einem tierischen Familienmitglied: Hund Fritz war beim Essen mit dabei. Den Welpen hatte die Familie erst im April bei sich aufgenommen, seitdem ist er an Lenis Seite immer wieder zu sehen.

Die Liebesgeschichte von Heidi und Vito begann im Jahr 2014 – rund zwei Jahre nach ihrer Trennung von Sänger Seal (63). Im September 2017 zog das Model schließlich den offiziellen Schlussstrich unter die Beziehung mit dem Kunsthändler. Lange blieb sie jedoch nicht allein: Kurz darauf verliebte sie sich in Tom Kaulitz (37). Den Tokio-Hotel-Gitarristen heiratete sie im Februar 2019 zunächst ganz klammheimlich, bevor im Sommer desselben Jahres eine Riesenhochzeit in Italien folgte. Auch Vito hat inzwischen den Bund fürs Leben geschlossen. Im Juli 2024 heiratete er das russische Model Helena Althof. Die Trauung fand in Old Westbury im US-Bundesstaat New York statt und wurde in einem sehr kleinen, privaten Rahmen gefeiert.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / heidiklum, Splash News / ActionPress Collage: Heidi Klum und Vito Schnabel

Anzeige Anzeige

Imago Leni Klum und Heidi Klum bei der Ankunft zur RTL-Show HeidiFest by Heidi Klum im Hofbräuhaus, München, 17.09.2026

Anzeige Anzeige