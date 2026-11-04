"Teen Mom"-Star David Eason nach einem Monat wieder Single

David Eason ist wieder Single! Der aus dem Teen Mom-Universum bekannte Realitystar und Ex-Mann von Jenelle Evans (34) hat sich von seiner Freundin Madi B getrennt. Nach gerade einmal etwas mehr als einem Monat ist die Beziehung bereits wieder vorbei. Wie TMZ berichtet, gingen die beiden am vergangenen Wochenende getrennte Wege. Insider aus ihrem Umfeld verrieten dem US-Portal, dass die Trennung einvernehmlich verlaufen sei. Streit oder böses Blut habe es nicht gegeben. Vielmehr hätten David und Madi festgestellt, dass ihre Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft etwas auseinandergehen. Ganz aufeinander verzichten wollen die beiden offenbar trotzdem nicht: Sie möchten weiterhin engen Kontakt halten und ihre Verbindung künftig auf freundschaftlicher Basis fortsetzen.

Erst am 19. September hatten David und Madi ihre Beziehung öffentlich gemacht. Wenig später teilte der Realitystar ein gemeinsames Foto, das die beiden auf einem Boot in North Carolina zeigte. Wie Insider gegenüber TMZ berichteten, ging die Entscheidung für die Trennung von beiden aus. Keiner mache dem anderen Vorwürfe wegen des schnellen Liebes-Aus. Auch David soll weiterhin viel von seiner Ex-Freundin halten. Er beschreibe Madi als liebenswerten Menschen mit einem großen Herzen, der sich fürsorglich um die Menschen in seinem Umfeld kümmere. Besonders wichtig sei ihm, dass sie durch die Trennung nicht in ein schlechtes Licht gerückt werde. Niemand solle den Eindruck bekommen, sie habe etwas falsch gemacht. Auch ein weiteres Detail sorgt inzwischen für Klarheit: Das angebliche Tattoo an Davids Hals war offenbar nur ein Scherz. Dahinter steckte ein gemeinsames Experiment mit KI-generierten Tattoo-Entwürfen, über das sich die beiden amüsiert haben sollen.

Die kurze Beziehung zu Madi folgte auf Davids öffentlich ausgetragene Trennung von Jenelle. Die beiden waren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter namens Ensley. Als David seine neue Liebe publik machte, reagierte seine Ex-Frau prompt mit kritischen Kommentaren über Madi. Dabei stellte Jenelle unter anderem infrage, ob die neue Partnerin ihres Ex-Mannes überhaupt ihre Tochter kennenlernen dürfe. Zudem erhob sie Vorwürfe gegen Madi und erklärte, sie halte diese deshalb nicht für den richtigen Umgang für Ensley. Belege für ihre Anschuldigungen legte sie allerdings nicht vor. Auch Davids Kontakt zu seiner Tochter sorgte für Diskussionen. Jenelle behauptete, ihr Ex-Mann habe sich nicht nach Ensley erkundigt, nachdem er allein nach North Carolina zurückgekehrt war.

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SIPA PRESS David Eason, bekannt aus "Teen Mom"

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Instagram / easondavid88 David Eason mit seiner Freundin Madi B.

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