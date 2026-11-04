Trauer um John Frieda: Starfriseur verstirbt mit 75 Jahren

Die Beautywelt trauert um einen ihrer ganz Großen: Der britische Starfriseur und Unternehmer John Frieda ist im Alter von 75 Jahren friedlich im Beisein seiner Familie verstorben. Öffentliche Gewissheit gab es am Dienstagabend, als sein Londoner Salon die traurige Nachricht auf Instagram teilte. Eine Todesursache wurde bisher nicht genannt. Das Team nahm tief bewegt Abschied von der Legende, die einst Prinzessin Diana (†36) stylte und mit Pflegeprodukten weltberühmt wurde: "Mit schwerem Herzen teilen wir die Nachricht mit, dass unser lieber John friedlich im Kreise seiner Familie verstorben ist." Für seine jahrelangen Wegbegleiter war der Friseurmeister viel mehr als nur ein Chef, weshalb sie ihn als eine wahre Ikone der Friseurbranche würdigten.

Tatsächlich hinterließ John nicht nur auf den Köpfen zahlreicher Stars seine Spuren, sondern veränderte auch die gesamte Haarpflegebranche. 1976 gelang ihm mit dem ikonischen Purdey-Topfschnitt für Joanna Lumley (80) in "The New Avengers" sein großer Durchbruch. Daraufhin vertrauten Promis wie Madonna (68), Nicole Kidman (59), Twiggy (77) und Mick Jagger (83) seinem Talent. Im selben Jahr eröffnete der damals 25-Jährige seinen ersten eigenen Salon und gründete später mit Managerin Gail Federici die Weltmarke. 1988 startete Frizz-Ease, zehn Jahre danach Sheer Blonde für spezifische Haartypen. Obwohl er das Erfolgsunternehmen 2002 an den japanischen Kao-Konzern verkaufte, blieb er seinen eigenen Salons bis zuletzt treu.

Auch Johns Stieftochter Asia Agnelli Lagrange verabschiedete sich auf Instagram berührend von dem Mann, dem das Handwerk schon von seinem Vater und seinem Großvater in die Wiege gelegt wurde: "Heute haben wir den besten Mann verloren, den es je gab." Weiter schrieb sie: "Ich teile das mit euch, weil ich weiß, dass er das Leben so vieler Menschen berührt hat." Aus Johns 1977 geschlossener Ehe mit Sängerin Lulu stammt sein Sohn Jordan. Die Beziehung ging 1991 auseinander. Später lernte der Unternehmer schließlich seine zweite Ehefrau Frances Avery Agnelli kennen, die die Tochter Asia mit in die Ehe brachte. Mit Frances bekam John zwei weitere Kinder.

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Getty Images John Frieda bei der Gedenkfeier für Vidal Sassoon in der Londoner St Paul's Cathedral am 12. Oktober 2012

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Getty Images John Frieda stellt am 21. Februar 2008 sein Frizz-Ease Overnight Repair Creme Serum bei Boots in London vor

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