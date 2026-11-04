DJ Ötzi wird nachdenklich und stellt Fans emotionale Frage

DJ Ötzi (55) zeigt sich von einer ungewohnt nachdenklichen Seite. Auf Instagram teilte der Sänger eine Aufnahme, auf der er allein in einem weitläufigen, hellen Raum zu sehen ist. Er hat auf einem senfgelben Sessel Platz genommen und schaut ruhig zur Seite. Dazu richtet er sich mit einer emotionalen Frage an seine Follower: "An wen denkst du heute?" Wem seine eigenen Gedanken in diesem Moment gelten, behält der Musiker allerdings für sich. Weder nennt er einen konkreten Namen noch verrät er, was ihn zu dem Beitrag bewegt hat. So bleibt Raum für Spekulationen und persönliche Interpretationen. Seine Fans können selbst entscheiden, an wen sie bei seinen Worten denken und welche Bedeutung sie für sie haben.

Noch rätselhafter wird der Beitrag durch die Zeilen, die DJ Ötzi zu den stillen Aufnahmen veröffentlicht. "Im Traum bin ich dir ganz nah und ich besuch dich da. Steh da und klingel, bei dir, im Hotel Engel", singt der Sänger dazu in seiner Story. Was genau er mit diesen Worten meint, erklärt er nicht. Auch seine Körperhaltung passt zur ruhigen Stimmung des Liedes: Der Entertainer sitzt leicht nach vorne gebeugt in dem Sessel und hält seine Hände zwischen den Knien zusammen. Er wirkt dabei in sich gekehrt und gelassen. Auf dem Foto präsentiert er sich in einem entspannten Alltagsoutfit. Zu seiner typischen Mütze und einer Brille kombiniert er einen schwarzen Pullover, eine hellgraue Hose sowie beige Schnürschuhe. Die Umgebung ist von großen Fensterfronten, dunklen Säulen und einem Metallgeländer geprägt.

Veröffentlicht hat DJ Ötzi die Story am 1. November und damit an Allerheiligen. Das Kerzenemoji und vor allem die Frage, an welche Person seine Follower an diesem Tag denken, verleihen seinen Worten eine nachdenkliche, emotionale Note. Einen Namen nennt DJ Ötzi allerdings nicht. Stattdessen lässt er seine Community an seinen Gedanken teilhaben, ohne preiszugeben, wer ihm dabei durch den Kopf geht oder was ihn zu diesem persönlichen Beitrag bewegt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Ötzi beim WorldChanger Tennisturnier zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / dj_oetzi DJ Ötzi sitzt nachdenklich auf einem Stuhl.

Anzeige Anzeige