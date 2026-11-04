Suki Waterhouse kann ihr Glück mit Robert kaum fassen

Suki Waterhouse (34) kann ihr Liebesglück mit Robert Pattinson (40) offenbar selbst kaum fassen. Seit 2018 sind die Sängerin und der Schauspieler ein Paar, inzwischen haben sie eine etwa zweieinhalb Jahre alte Tochter. Wie Suki nun im Gespräch mit Sunday Times Style Magazine erzählte, ist der Familienalltag allerdings alles andere als einfach: Volle Terminkalender, viele Reisen und ständig neue Aufenthaltsorte bestimmen das Leben der drei. Trotzdem gelingt es dem Paar, seine Beziehung stabil zu halten und als Familie so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Auch auf ihren Tourneen muss Suki nicht auf die Nähe zu ihrer Tochter verzichten, denn die Kleine begleitet sie regelmäßig. Das Familienleben war zuletzt allerdings von häufigen Ortswechseln geprägt: Alle paar Monate zogen die drei in eine neue Mietunterkunft und machten es sich dort vorübergehend gemütlich. Entscheidend war dabei vor allem, dass sie als Familie zusammenbleiben konnten. Im kommenden Jahr soll nun mehr Ruhe einkehren. Suki und Robert hoffen, endlich einen festen Lebensmittelpunkt zu finden und ihrem Alltag mehr Stabilität zu geben, wie Female First berichtet.

Dass dieses Leben nicht ohne Hürden ist, weiß Suki genau. "Es ist ziemlich schwer, etwas zum Funktionieren zu bringen, wenn man beide solche Jobs hat, nicht an einem Ort lebt und viel reist", gab sie gegenüber dem Magazin zu. Umso mehr schätzt sie die lange Partnerschaft: "Es ist fast ein Jahrzehnt, und das ist etwas Wunderschönes. Ich denke mir: Ich kann nicht glauben, dass ich das in meinem Leben habe, und ich kann nicht glauben, dass ich so glücklich bin." Eine so beständige Beziehung kennt Suki aus ihrer Vergangenheit offenbar nicht. Frühere Partnerschaften hätten bei ihr nie länger als zwei Jahre gehalten und seien meist unschön auseinandergegangen. Dass es mit Robert inzwischen so gut funktioniere, könne sie deshalb manchmal selbst kaum glauben. Zufrieden ist die Musikerin auch damit, wie sie den turbulenten Familienalltag gemeinsam bewältigen. Sie habe keinen Zweifel daran, dass sie und Robert gute Eltern seien. Beide verbinde eine besonders enge Beziehung zu ihrer Tochter, die Suki als ausgesprochen fröhliches Kind beschreibt.

Mit einer Hochzeit haben es Suki und Robert offenbar nicht eilig. Obwohl sie bereits seit fast drei Jahren verlobt sein sollen, wollen sie das Thema frühestens im kommenden Jahr wieder angehen. Dann hoffen beide auf eine entspanntere Zeit mit mehr Freiraum. Für Suki steht allerdings fest, dass eine Hochzeit nicht im kleinen Kreis stattfinden soll. Sollte es so weit kommen, möchte sie gemeinsam mit Robert ein großes Fest feiern. Eine besonders prägende Veränderung in ihrem Leben brachte für die Schauspielerin die Geburt ihrer Tochter mit sich. In den Monaten nach der Entbindung arbeitete sie an ihrem neuen Album "Loveland" und fühlte sich in dieser Zeit verletzlich, aufgewühlt und unsicher. Eigentlich sei sie davon ausgegangen, nach der Geburt schnell wieder ganz die Alte zu sein. Stattdessen habe die Mutterschaft einen tiefgreifenden Wandel in ihr ausgelöst und ihr ein völlig neues Gefühl für sich selbst gegeben.

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Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 2026

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