Bittere Wende: Sarah Kuttner muss doch zur Chemotherapie

Für Sarah Kuttner (47) hat sich die Hoffnung auf eine kurze Brustkrebsbehandlung zerschlagen. Nachdem die Moderatorin vor einer Woche noch optimistisch vom "kürzesten Krebs der Welt" sprach, hat sie jetzt weniger gute Nachrichten im Gepäck: "Stellt sich raus, doch nicht so kurz." Der Grund für die bittere Wende sind die neuen Testergebnisse. "Mein Onko-Test ist da. Ich habe neulich erzählt, dass mein Tumor vermutlich mit der Antihormontherapie und einer OP zu behandeln ist. Das bedeutet, man füttert den einfach nur nicht. Der Test, auf den wir noch gewartet haben, sagt einem genauer, wie aktiv und energetisch so ein Tumor ist. Meiner ist ein bisschen rumpeliger, als man dachte und als die anderen Zahlen gesagt haben", erklärte Sarah, der nun kaum Zeit zum Durchatmen verbleibt. "Jetzt muss ich eine Chemo machen und das geht rappelschnell. Diese Woche wird mir ein Port gelegt", so die Autorin in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett", den sie regelmäßig mit Co-Host Stefan Niggemeier aufnimmt.

Die starke Chemotherapie wird für Sarah auch äußerlich Folgen haben. Die Moderatorin geht davon aus, dass sie ihre Haare schnell verlieren wird, und zwar noch vor Weihnachten. "Ich werde tatsächlich an Heiligabend keine Haare mehr haben, ich werde mir aber diese Woche noch neue kaufen", kündigt die Moderatorin an. Sie habe bereits ein Rezept für eine Perücke bekommen und sogar eines für einen Perückenständer. Eigentlich hatte Sarah noch darauf spekuliert, keinen Haarersatz zu benötigen: "Man hofft ja dann immer so: Könnte ich Kate Middleton sein, die nicht ihre Haare verliert unter einer Chemotherapie? Aber die, die ich kriege, die ist schon so eine mit Wumms und das geht auch superschnell." Von dem Testergebnis hatte sie kurz vor Halloween erfahren. Danach folgten bereits das Aufklärungsgespräch zur Chemo und das Einsetzen eines "Bill-Gates-Chips", wie sie ihn nennt, in der Mitte des Tumors.

Diese harten gesundheitlichen Einschnitte zwingen Sarah nun auch beruflich zu gravierenden Planänderungen: Der erste Teil der Podcasttour von "Das kleine Fernsehballett", die eigentlich für das Frühjahr 2027 geplant war, muss entfallen. Bisher hatte die 47-Jährige noch offengelassen, ob sie die Bühnenshows gemeinsam mit Stefan durchziehen kann, doch da ihr Immunsystem in bestimmten Phasen der Krebsbehandlung sehr geschwächt sein wird und sie in dieser Zeit nicht unter Leute darf, ist eine Absage unvermeidbar. Begleitend zu diesen Neuigkeiten richtet Sarah erneut eine dringende Bitte an ihre Community: Sie möchte von Fans keine Erfahrungsberichte oder Nachrichten zum Thema Krebs zugeschickt bekommen – alle notwendigen Informationen besorge sie sich selbst.

Anzeige Anzeige

diekuttner Autorin Sarah Kuttner im August 2026

Anzeige Anzeige

Imago Autorin Sarah Kuttner im November 2019 in Kassel

Anzeige Anzeige