Callum Turners Firmenausstieg heizt die Bond-Gerüchte an

Callum Turner (36) hat sich aus der Führung seiner eigenen Produktionsfirma zurückgezogen. Der Schauspieler legte sein Amt als Direktor bei TwentyTwo Films Ltd nieder. Das Unternehmen für Film- und Fernsehproduktionen hatte er erst im August gemeinsam mit seiner Frau Dua Lipa (31) gegründet. Der Schritt sorgt nun für neue Spekulationen, denn Callum gilt schon länger als möglicher Nachfolger von Daniel Craig (58) als James Bond. Auch hinter den Kulissen soll sich bereits einiges getan haben. Berichten zufolge fanden in der vergangenen Woche im britischen Berkshire Probeaufnahmen statt. Dabei sollen Stunts, Kamerapräsenz und Dialoge der Anwärter geprüft worden sein. Wie The Hollywood Reporter berichtet, waren neben Callum auch "Slow Horses"-Star Jack Lowden (36) und "The Crown"-Darsteller Josh O'Connor (36) dabei. Insgesamt sollen drei bis fünf Schauspieler vorgesprochen haben. Mindestens ein weiterer Name ist bislang nicht öffentlich bekannt. Gehandelt werden unter anderem Jack Barton, Jack O'Connell und Joe Alwyn (35).

Da die Rolle des Geheimagenten enorm viel Zeit beansprucht, wird der Rückzug aus der Firma als möglicher Hinweis auf seine Chancen gedeutet. Ein Insider sagte gegenüber The Sun: "Callum unternimmt genau die richtigen Schritte, um der nächste James Bond zu werden." Weiter erklärte die Quelle: "Die Rolle nimmt einen vollkommen in Anspruch, und sich ihr zu verpflichten, hat für die Produzenten oberste Priorität." Dua Lipa hat inzwischen den Anwalt David Farquharson als neuen Direktor eingesetzt. Offiziell bestätigt ist Callum als neuer 007 allerdings weiterhin nicht. Er selbst hielt sich gegenüber Esquire bedeckt: "Ich weiß nichts, deshalb kann ich nichts dazu sagen. Es gibt nichts, wozu ich mich äußern könnte. Das Ganze ist einfach so aufgeladen, es ist einfach ein so aufgeladenes Thema." Zum Team hinter der Kamera gibt es ebenfalls bereits Berichte: Denis Villeneuve (59) soll beim nächsten Bondfilm Regie führen. Amy Pascal (68) und David Heyman (65) produzieren das Projekt für Amazon MGM Studios und betreuen das Franchise.

Callum ist bereits seit einiger Zeit im Gespräch und wurde schon Anfang des Jahres mit der Kultrolle in Verbindung gebracht. Von offizieller Seite wurde das bis heute nicht bestätigt. Damals war Dua in den Berichten noch als seine Verlobte bezeichnet worden. Die beiden haben in der Zwischenzeit geheiratet und gemeinsam TwentyTwo Films Ltd gegründet. Auch die Musikerin selbst taucht in den Spekulationen rund um das Franchise auf: Sie gilt als mögliche Kandidatin für den Titelsong des kommenden 007-Films. Damit könnte das Ehepaar gleich doppelt an der nächsten Bond-Ära beteiligt sein – Callum als Agent vor der Kamera und Dua mit ihrer Musik. Beide möglichen Engagements sind bislang jedoch lediglich Gegenstand von Berichten und Spekulationen. Wer künftig die Lizenz zum Töten erhält, ist damit offiziell weiterhin offen.

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Getty Images Callum Turner bei der Premiere von "Eternity" beim Toronto International Film Festival 2025

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party

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