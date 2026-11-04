Brenda Brinkmann reagiert auf Verlobungsgerüchte

Brenda Brinkmann (23) möchte den Spekulationen rund um ihr Liebesleben offenbar ein Ende setzen. Auf Instagram veröffentlichte die Realitydarstellerin nun ein Reel, in dem sie deutlich Stellung bezieht. Vor allem die Gerüchte über ihren aktuellen Beziehungsstatus und eine mögliche Verlobung scheinen ihr inzwischen zu viel geworden zu sein. In dem Video sind verschiedene Eindrücke einer gemeinsamen Reise zu sehen, die Brenda mit einer Begleiterin unternommen hat. Mal packt sie ihre Sachen, mal wartet sie am Bahnhof, mal sitzt sie im Zug oder entspannt in einem Zimmer. Dazu liefert sie einen deutlichen Kommentar: Über sie seien Geschichten in Umlauf gebracht worden, nach denen sie "verliebt, verlobt, verheiratet" sei. Dabei habe sie selbst nie entsprechende Details aus ihrem Privatleben verraten. Verantwortlich macht sie einige Reality- und Influencerkollegen, die sie nicht namentlich nennt. Diese würden ihre Privatsphäre missachten und reine Vermutungen so lange wiederholen, bis sie irgendwann wie Tatsachen wirkten.

Dabei stellt Brenda ausdrücklich klar, dass sich ihre Worte weder gegen ihre Fans noch gegen Außenstehende richten. Ihre Kritik gilt vielmehr einigen Menschen aus der Realitybranche, deren Verhalten sie infrage stellt. Sie wirft bestimmten Kollegen vor, bewusst falsche Informationen über sie zu verbreiten, um selbst ins Rampenlicht zu rücken und dabei den Eindruck zu erwecken, über exklusive Insiderkenntnisse zu verfügen. "Ich würde mir also keine Gedanken über meinen Beziehungsstatus machen, sondern die Absichten gewisser Menschen hinterfragen", stellt sie in dem Video klar. Ihren eigenen Weg beschreibt sie ganz anders: "Also, während manche meiner Influencerkollegen versuchen, eine Geschichte über mich zu erzählen, bin ich dabei, meine ganz eigene Geschichte zu schreiben und zu leben. Mein Leben und meine Entscheidungen." Auch in der Bildunterschrift legt Brenda nach: "Schon spannend, wie schnell aus kleinen Beobachtungen große Geschichten werden, nur weil man nicht alles weiß. Und manchmal frage ich mich, ob der eigene Content nicht spannender sein sollte als mein Privatleben."

Ein komplettes Geheimnis ist Brendas Liebesleben allerdings nicht. Erst vor Kurzem hatte sie in der ZDF-Sendung "Unbubble" verraten, dass sie nach den Dreharbeiten zu "Ex on the Beach" einen neuen Mann kennengelernt hat. Die Zeit nach der Show war für die Influencerin alles andere als leicht. Sie musste nicht nur die emotional belastenden Erlebnisse aus dem Format verarbeiten, sondern sah sich anschließend auch mit einem Shitstorm konfrontiert. Während dieser Zeit habe ihr neuer Partner ihr besonders viel Halt gegeben und sie darin bestärkt, nach vorne zu blicken, berichtete Brenda in der Sendung. Seine Identität wollte sie allerdings nicht preisgeben. Auch sonst hielt sie sich mit persönlichen Details über die Beziehung zurück. Mit ihrer jetzigen Reaktion macht sie einmal mehr deutlich, dass sie selbst bestimmen möchte, wie viel sie aus ihrem Privatleben mit der Öffentlichkeit teilt.

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Imago Brenda Brinkmann bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, 04.10.2025

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Imago Brenda Brinkmann bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, 04.10.2025

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