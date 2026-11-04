Sorgerecht geklärt? Eric Stehfest macht Ergebnis öffentlich

Im Sorgerechtsstreit zwischen Eric Stehfest (37) und Edith Stehfest (31) sorgt eine vorläufige Entscheidung für klare Verhältnisse, die der Schauspieler direkt nach dem Gerichtstermin auf Instagram öffentlich machte. Demnach verbleiben die gemeinsamen Kinder weiterhin überwiegend bei Eric, während das gemeinsame Sorgerecht von beiden Elternteilen fortgeführt wird. Für Edith wurde eine Umgangsform vereinbart, bei der sie die Kinder alle zwei Wochen im Rahmen begleiteter Treffen sehen kann. Eric fasste das Ergebnis in einem Video wie folgt zusammen: "Also, es ist jetzt so, die Kinder bleiben weiterhin hauptsächlich bei mir wohnen, das Sorgerecht bleibt bei uns beiden. Alle zwei Wochen finden begleitete Umgänge bei Edith statt beziehungsweise mit Edith." Ob an diesem Betreuungsmodell zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas geändert wird oder welche langfristigen Schritte das Gericht im Detail anstrebt, ließ der Realitystar in seinem Beitrag offen.

Neben der geregelten Betreuung sprach Eric zudem an, dass mit dem Beschluss weitere Auflagen verbunden sind, deren genaue Bedingungen und Betroffene er jedoch nicht näher erläuterte. Er verband diese vagen Andeutungen vor allem mit dem Wunsch, dass nach der Erfüllung aller Vorgaben bald wieder mehr Ruhe in den familiären Alltag einkehren möge. Schon auf der Hinfahrt zum Gericht hatte er sich via Instagram-Video aus dem Auto gemeldet und seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt stehen werde. Edith hat sich zu der Entscheidung und den Schilderungen ihres Noch-Ehemanns bislang nicht öffentlich geäußert. Ob sie mit der Regelung einverstanden ist, bleibt deshalb vorerst offen.

Der Verhandlung war ein monatelanger und öffentlich ausgetragener Konflikt vorausgegangen, bei dem Edith ihrem Partner im Sommer unter anderem vorgeworfen hatte, Treffen zu blockieren und das alleinige Sorgerecht anzustreben. Ende September kündigten beide nach gegenseitigen Vorwürfen schließlich den Gang vor Gericht an, wobei Eric die Anschuldigungen stets zurückwies. Nach dem jüngsten Termin teilte er neben dem Ausgang der Verhandlung auch ein Spiegelfoto mit seiner neuen Partnerin Sarah Scheil, mit der er seit August liiert ist. In diesem Zusammenhang bedankte er sich ausdrücklich für ihren Rückhalt: "Ich bin dankbar für die wundervolle Frau an meiner Seite, die mich stärkt, mir Kraft gibt und bedingungslos hinter mir steht. Ich liebe es, Papa zu sein – und meine Kinder werden immer an erster Stelle stehen."

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Instagram / edithstehfest Realitystar Edith Stehfest mit ihrer Tochter

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