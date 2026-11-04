Im Streit mit William soll Harry nun auf Kates Hilfe setzen

Im angespannten Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (44) setzt Prinz Harry (42) offenbar große Hoffnungen auf eine Person: seine Schwägerin Prinzessin Kate (44). Wie Star Magazine unter Berufung auf einen Insider berichtet, erwägt der Herzog von Sussex sogar, Kate als Vermittlerin einzuschalten. Dafür würde er nach eigener Aussage auch vor ihr auf die Knie gehen. "Wenn irgendjemand William dazu bringen kann, nachzugeben, dann ist es Kate, und Harry hat gesagt, dass er bereit ist, sie um Hilfe anzuflehen", behauptet die Quelle. Demnach wünsche sich Harry zumindest ein längeres Gespräch mit seiner Schwägerin und hoffe weiterhin, dass sie sich bei ihm meldet. Ob es dazu kommt, ist allerdings fraglich. Seit Harry und Herzogin Meghan (45) im August nach Großbritannien zurückgekehrt sein sollen, begegne Kate dem Paar angeblich mit größerer Zurückhaltung. Das habe sich besonders bei ihrem gemeinsamen Auftritt Mitte Oktober in Nottingham gezeigt.

Dabei soll Kate früher noch offen versucht haben, zwischen den zerstrittenen Brüdern zu vermitteln. Inzwischen habe sich ihre Einstellung zu Harry jedoch verändert. Ein möglicher Auslöser dafür sei die Art und Weise gewesen, wie die Sussexes nach Großbritannien zurückgekehrt sein sollen. Harry und Meghan sollen gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet angereist sein, ohne die Royal Family vorab darüber zu informieren. Nicht einmal König Charles III. (77) soll davon gewusst haben. Für zusätzliche Spannungen habe anschließend der Auftritt des Paares in Nottingham gesorgt. Dort schüttelten Harry und Meghan Hände, umarmten Fans und machten Selfies mit Besuchern. ITV News bezeichnete den Besuch deshalb als "quasi-königlich". Dem Insider zufolge wolle Kate ihren Schwager seitdem zunächst auf Abstand halten. Harry selbst machte zuletzt im Interview mit GQ deutlich, dass er sich eine Annäherung wünscht: "Manche Menschen wollen nicht, dass es funktioniert. Ich will, dass es funktioniert." Außerdem betonte er: "Narben bleiben für immer, aber angesichts all dessen, was sonst in der Welt passiert, ist es am wichtigsten, sich zu versöhnen."

Der Besuch in Nottingham soll Kates Verhältnis zu Harry und Meghan weiter belastet haben. Nach Informationen des Magazins Closer kann die Prinzessin von Wales offenbar nur schwer nachvollziehen, dass die beiden bei ihren jüngsten Auftritten in Großbritannien so herzlich von der Öffentlichkeit empfangen wurden. Schließlich sei der Streit innerhalb der Familie aus ihrer Sicht noch lange nicht beigelegt. Bevor sie wieder auf die Sussexes zugehen könne, müssten diese nach Darstellung des Magazins zunächst Verantwortung übernehmen. Dazu gehöre, dass Harry und Meghan verstehen, welche Verletzungen ihre öffentlichen Äußerungen bei den Royals hinterlassen hätten. Außerdem erwarte Kate offenbar, dass die beiden das direkte Gespräch mit der Familie suchen.

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ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

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Getty Images Prince Harry besucht die Invictus Spirit Awards der Invictus Games Foundation in Greenwich

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