Kylie Jenner im Millionen-BH überrascht selbst Adriana Lima

Bei der diesjährigen Victoria's Secret Fashion Show hat Kylie Jenner (29) für den ganz großen Überraschungsmoment gesorgt: Der Realitystar lief mit dem neuen Fantasy Bra über den Laufsteg. Der Wert des funkelnden Schmuckstücks wird auf rund 45,5 Millionen Euro geschätzt. Mit diesem Auftritt hatte offenbar nicht jeder gerechnet. Wie Adriana Lima (45) jetzt im Gespräch mit dem Magazin People verriet, war die prominente Wahl auch für sie völlig neu. Als eines der bekanntesten Gesichter von Victoria's Secret stand Adriana ebenfalls bei der diesjährigen Show auf dem Laufsteg. Wer den begehrten Fantasy Bra tragen würde, wusste sie allerdings zunächst nicht. Grund zur Enttäuschung sieht sie darin jedoch nicht. Stattdessen fand sie im Nachhinein nur lobende Worte für Kylie und zeigte sich begeistert davon, wie gekonnt die Unternehmerin den außergewöhnlichen Look präsentierte.

"Alle außer mir wussten davon. Ich war zu sehr mit den Kindern beschäftigt", gab Adriana gegenüber People zu. Und weiter: "Ich fand, es war eine wunderschöne Überraschung für alle. Sie hat ihn so wunderbar präsentiert. Ich denke, es war perfekt. Ich bin so glücklich, dass sie es gemacht hat." Bei dem diesjährigen Modell handelt es sich tatsächlich um etwas ganz Besonderes: Mit einem geschätzten Wert von 45,5 Millionen Euro ist es die bisher teuerste Version des Fantasy Bras, wie Just Jared berichtet. In Kooperation mit dem Luxusjuwelier Jacob & Co. entstand ein außergewöhnliches Schmuckstück, das mit insgesamt 4.410 natürlichen Diamanten besetzt ist. Ein besonderer Blickfang ist der gelbe Diamant im Zentrum: Mit seinen 75,54 Karat soll er allein einen Wert von rund 22 Millionen Dollar haben. 15 Experten arbeiteten mehr als 1.000 Stunden an der aufwendigen Anfertigung. Das fertige Kunstwerk bringt knapp 1,8 Kilogramm auf die Waage.

Adriana weiß genau, wie es sich anfühlt, ein solches Schmuckstück auf dem Laufsteg zu tragen. Ihr Debüt für Victoria's Secret feierte sie bereits im Jahr 1999. Nur ein Jahr später wurde sie zum Victoria's-Secret-Angel ernannt. Auch den Fantasy Bra durfte das Model im Laufe seiner Karriere schon präsentieren, und zwar gleich dreimal: in den Jahren 2008, 2010 und 2014. Dass die Nachricht an ihr vorbeiging, erklärte Adriana ganz pragmatisch mit ihrem turbulenten Familienalltag. Sie sei so sehr mit ihren Kindern beschäftigt gewesen, dass sie von den Plänen rund um Kylie nichts mitbekommen habe. Umso größer sei die Überraschung bei der Show gewesen. Rückblickend freute sich Adriana umso mehr über den Auftritt der Unternehmerin.

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Imago Adriana Lima bei der Paris Fashion Week: Model auf der Messika "Terres de Contrastes" Show, 1. Oktober 2026, Paris

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Getty Images Kylie Jenner auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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